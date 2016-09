Gondomar rectifica y plantea ahora a la Xunta entrar en el transporte metropolitano

El Concello de Gondomar ya quiere formar parte del plan de transporte metropolitano que la Xunta ha puesto en marcha hace poco más de un año en colaboración con los ayuntamientos del área de Vigo. Tras acceder la ciudad a incorporarse el pasado junio, el bipartito PSOE-Manifesto rectifica ahora también su postura de rechazo al proyecto que reduce a la mitad el coste de los billetes de autobús y barco. Lo hace tras encontrar una vía de solución al conflicto de concesionarias que dificulta la movilidad de los vecinos desde hace décadas. Una medida que consiste en acercar la parada de autocares de Mañufe al centro urbano y que planteará esta misma semana a la Dirección Xeral de Transportes. Si el Ejecutivo gallego la autoriza, los gondomareños podrán beneficiarse al fin de los descuentos en viajes y de la tarjeta Xente Nova, que ofrece hasta 60 desplazamientos gratis al mes a los menores de 18 años.

El municipio gondomareño es el único de los catorce del Área Metropolitana que todavía se encuentra al margen de este plan de transporte. ¿El motivo? El citado desencuentro entre las compañías que prestan servicio en su territorio. Mientras los autobuses de ATSA procedentes de Vigo dejan a sus pasajeros en Mañufe al no poder entrar en Gondomar, los de Melytour, que pasan por el centro urbano, solo pueden acercar a los viajeros a las paradas de Florida y Areal de la ciudad olívica, lo que incomoda desde hace años a los usuarios.

Bloqueo en dos ocasiones

Los dos grupos del gobierno local impidieron la incorporación de Gondomar en el plan de transporte hasta en dos sesiones plenarias durante el anterior mandato, cuando se encontraban en la oposición. Justificaron su rechazo al proyecto porque no resolvía el problema que padecen los viajeros gondomareños. La situación se plantea ahora distinta. Tras mantener sin éxito varias reuniones con los representantes de ambas empresas y abordar el asunto con dirigentes de la Xunta, el alcalde, Francisco Ferreira, asegura haber encontrado una salida.

Se trata de colocar la parada de Mañufe en el límite de esta parroquia con la de Gondomar, en las inmediaciones del supermercado Froiz, ubicado ya en el entramado urbano. "A concesión indica que esta parada non pode situarse a menos dun kilómetro do centro urbano, pero non aclara onde se atopa o punto desde o que medir dito kilómetro. Se o fixamos na igrexa de San Bieito, por exemplo, os viaxeiros poderán baixarse a tan só uns metros da rotonda da Avenida de Portugal coa Avenida da Feira e coa circunvalación", explica.

Sus socios de Manifesto están de acuerdo y el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Antonio Araúxo, solicitará esta misma semana un informe a los técnicos de su departamento para remitírselo a la Dirección Xeral de Transportes para respaldar la solicitud de reubicación de la parada.

Jóvenes sin tarjeta gratuita

Ferreira espera contar con el apoyo de la Xunta para resolver la situación cuanto antes. Ante la imposibilidad de poner de acuerdo a las empresas, el gobierno local se había planteado aguardar al desarrollo del Área Metropolitana y su propio proyecto de transporte para reorganizar las concesiones y dejar el problema solventado. Pero la reciente entrada en vigor de la tarjeta Xente Nova ha obligado a recapacitar a ambos grupos. "Gondomar non pode esperar máis para que os veciños dispoñan das mesmas vantaxes ca os dos restantes trece concellos. Son ducias de mozos os que teñen acudido nos últimos días ás dependencias municipais para solicitar a tarxeta de transporte gratuita que non poden obter por residir en Gondomar", argumenta Ferreira.