El gobierno porriñés negocia con un banco la vía para evitar el desahucio de una vecina

La concejala de Servicios Sociales de Porriño, Soledad Girón, asegura que se está ocupando "personalmente" de "hacer una gestión con una entidad bancaria para buscar una solución" a la situación de la vecina porriñesa amenazada de desahucio de su piso de alquiler por parte del propietario del mismo y que, en principio, tendrá que abandonar su vivienda de alquiler el próximo 8 de septiembre a las 10.00 horas.

La edil porriñesa explica que la puesta en marcha de esta gestión ya le fue comunicada en la entrevista que la propia Girón mantuvo el pasado jueves con esta vecina, además de especificar que en "esta entrevista acordaron que el lunes, día 5, la concejala se pondría en contacto con ella para informarle del resultado del encuentro con el banco y, si la misma no fuera positiva, buscar soluciones para evitar el desahucio o, en todo caso, evitar que esta vecina y su hijo acaben en la calle".

En este sentido, desde el consistorio señalan que "el Concello tiene la posibilidad de contribuir al alquiler con una aportación para la fianza de una nueva vivienda y, mientras no se haga efectivo el ingreso de la cantidad mensual de la Renta de Integración Social de Galicia (RISGA), hacerse cargo del alquiler".

Soledad Girón también afirma que "la concejalía de Bienestar hizo, hace muy pocas fechas,la gestión para que pudiera completar la solicitud de la RISGA; además de otorgarle, siempre que esta vecina la requirió, la Ayuda de Emergencia del Concello, además de ayuda para alimentos que se le concedió al instante, gestiones para conseguir la gratuidad de clases de formación, para su hijo, asesoramiento y apoyo para la petición de la Renta Activa de Inserción por Violencia de Género (RAI) o cooperación en la búsqueda de un trabajo".

"Lo que esté en su mano"

El gobierno local de Porriño asevera que "hará todo lo que esté en su mano para evitar el desahucio de una vecina de la villa que, según vienen de reflejar los medios de comunicación, va a ser desalojada de la casa en la que vive con su hijo pequeño".

Niega, asimismo, "que el Ayuntamiento dejara en el aire no solo lo que tiene que ver con esta vecina, sino con cualquier persona que precise nuestra ayuda" y, además de alabar "la labor constante y la entrega de los trabajadoras y trabajadores sociales del Concello", subrayó que "hay gestiones y trámites que el Ayuntamiento no puede hacer por los ciudadanos y que, en muchos casos, si no se llevan a cabo por ellos impiden que obtengan las ayudas que precisan".

La responsable de Bienestar y Servicios Sociales concluye relatando que "el personal de Bienestar Social del Ayuntamiento, como hace anualmente en cada uno de los más de 3.000 expedientes que atiende, presta, desde hace años, la máxima ayuda a esta vecina y fueron los servicios sociales municipales los que tramitaron la concesión del Bono de Alquiler que le fue concedido hace un mes por la Xunta de Galicia, de hecho, semanas atrás, una trabajadora social del Ayuntamiento estuvo en su casa como parte de la diligencia para optar a esta asistencia".