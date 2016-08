La teniente de alcalde de Salceda aborda a Feijóo en la calle para pedirle otro pediatra para la villa

Lo que menos se imaginaba el presidente de la Xunta y candidato del PP a la reelección, Alberto Nuñez Feijóo, cuando dos mujeres jóvenes se le acercaron ayer en Salceda, era que querían plantearle una reivindicación y no fotografiarse con él. El candidato se desplazó a esta localidad dentro de los actos de precampaña del PP.

La teniente de alcalde de Salceda, por Movemento Salceda (un partido local que apoya a En Marea), Loli Castiñeira, abordó al presidente en la plaza para reclamarle otro pediatra para el municipio, y le recordó que es uno de los de más alta natalidad de Galicia.

La edil no tuvo reparo en aprovechar el acto de campaña de Feijóo, acercarse a él, presentarse y reclamar mejoras en la atención pediátrica, al afirmar que la administración no responde tras más de cinco años de reclamaciones, no solo del Ayuntamiento sino de colectivos vecinales.

El presidente pidió a la teniente de alcalde que no hubiese cámaras si quería que la atendiese pero escuchó estoicamente las reivindicaciones, realizadas en tono amable, de la edil, que se encontraba como alcaldesa accidental por la ausencia del titular, Marcos Besada.

Según informan testigos presenciales, mientras esto ocurría, el portavoz del PP local, Santiago Rodríguez Davila, se mostró molesto con la aparición de la también concejal de Sanidade, acompañada de la concejal de Cultura, Teresa Pérez. "Son as de sempre, xa as coñecemos", dijo.

Tras unos minutos, la teniente de alcalde se despidió del presidente, con tono tranquilo.

Posteriormente la edil explicó que abordar a Feijóo en la plaza fue un hecho instantáneo, al verlo, y sin planificar. "Solo quisimos hablar con él de forma educada, para recordar esa reivindicación de Salceda, y eso no debe parecerle mal a nadie, porque queremos que venga a Salceda con hechos y no con promesas", dijo.

Sonrisa

Feijóo recibió a Loli Castiñeira con una sonrisa pero su semblante cambió cuando la alcaldesa accidental le informó de sus intenciones.

Aceptó hablar con la edil si la cámara que sostenía la concejal de Cultura, Tere Pérez, dejaba de grabar "¿Y esta chica nos tiene que grabar la conversación?, le preguntó el presidente de la Xunta.

"É a miña compañeira Tere, é só para que quede constancia do momento", le dijo Castiñeira. Entonces el presidente fue tajante: "Hablar sí, pero que me graben las conversaciones, no", señaló. La edil de Cultura apagó la cámara.