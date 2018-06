La contratación de Antonio Mohamed, el Turco, para liderar el próximo proyecto deportivo del Celta ha sido acogido con expectación por la afición de Balaídos, que espera un giro radical en la dirección del equipo y aplaude el carácter y estilo ofensivo que se le atribuye el técnico argentino. Aunque los aficionados consideran que el club ha realizado una "apuesta arriesgada" se valora la reputación ofensiva que el Turco se ha labrado en Argentina y México y se espera de él que transmita temperamento y carácter ganador al nuevo Celta.

De la sorpresa inicial por la contratación de un desconocido, se ha pasado, a medida que han llegado referencias del personaje, a la expectación y de ahí a la ilusión por recuperar un estilo de juego con que el la afición se sienta plenamente identificada.

"Me parece una apuesta arriesgada pero valiente por parte del club", señala Belermo Dios, de la peña Carcamáns Celestes. "Este último año fue de transición; Unzué nos dejó un sabor un poco insípido y parece que el Celta ha decidido arriesgar. Todo lo que sea un entrenador que venga con ganas de darse a conocer y dar el máximo y, sobre todo, un entrenador que tenga carisma y sepa convencer y transmitir su idea a los jugadores, pues adelante, será bien recibido. Ojalá nos dé muchas alegrías", expone Dios sin dar nada por sentado: "Es un poco una caja de sorpresas. Lo mismo es un héroe que en Navidad tenemos que sacar una pañolada".

César Rodríguez, de Lío en Río, agradece que el Celta recupere un estilo de juego similar al que tan buenos le proporcionó durante la etapa de Eduardo Berizzo. "En la Liga española Mohamed es un desconocido. Tiene prestigio en México y en Argentina y se ve que se ha querido dar un cambio de timón. Se vuelve un poco a ese sistema táctico de presión y de ser más rápidos en el robo de balón y no tanto de fútbol control. Volvemos un poco a la senda de lo que nos funcionó", destaca.

Más que ilusionarle, a Rodríguez la llegada de Antonio Mohamed le resulta atractiva. "Es una forma de jugar que me divierte y sobre todo me encanta ver a los jugadores del Celta ir muy fuertes a la presión. Lo que se ha dado en llamar en Vigo el fútbol de salón, que era robar y generar ocasiones. Esto a mí me ilusiona porque vamos a poder ver a un Celta punzante, que prime el esfuerzo sobre es fútbol control de Unzué me resultaba muy aburrido y que aquí fracasó", puntualiza.

Javier Vaz, de Centolos Celestes, considera, por su parte, que el Celta "ha vendido bien" el fichaje de Antonio Mohamed. "Es una apuesta arriesgada del club. Este entrenador no entraba en las previsiones de nadie, pero creo que se puede adaptar muy bien al Celta porque busca crecer y ser ambicioso y esto también es lo que busca el club," observa. "

Al principio sonaba un poco raro, pero a medida que vamos conociendo su perfil y su estilo vemos que ese carácter ganador y esas ganas de crecer es precisamente lo que nosotros necesitamos", agrega Vaz, que remacha: "Somos un club que tiene que empujar mucho la puerta para derribarla y este técnico viene a Europa para empujar la puerta y derribarla. Desde ese punto de vista creo que podemos casar muy bien".

José Méndez, de la Peña Arbo, se muestra ilusionado. "Unzué me parecía un gran entrenador y al final no cuajó y puedes traer, como en este caso, a un desconocido, y que funcione. En principio ilusiona, pero tendremos que ver qué plantilla tenemos al final", dice.

Reyes Álvarez, de Terra Celeste, señala la importancia de dar al nuevo técnico un margen de confianza. "A priori me gusta su carácter. Parece que motiva más y transmite mejor que Unzué", apunta. Y precisa: "Siempre que hay un cambio piensas que va a ser a positivo, luego el tiempo pondrá a cada uno en su sitio. En Navidades sabremos si tenemos motivos para ilusionarnos. Hay que darle un margen hasta Navidades.".

La presidenta de Terra Celeste confía en que Mohamed sepa transmitir personalidad al Celta. "Unzué no ha sabido transmitir y espero que este hombre lo haga", insiste. Y concluye: "Interesante claro que me parece. Lo que leo es que nos vamos a divertir con él y me da que sí va a transmitir".

David Penela, de Bendita Condena, mientras, opina que la contratación del Turco Mohamed ofrece más pros que contras. "Aunque tiene en contra que no conoce la Liga, parece un entrenador interesante. Es un técnico que ha triunfado donde ha estado, que practica un fútbol tan parecido al que tan bien le salió al Celta no hace tanto: juego de ataque y presión alta, y que parece que le va a aportar carácter y garra al equipo. Tiene cosas en contra, pero muchas cosas positivas, así que hay que darle tiempo", argumenta. "Hay que confiar en la dirección deportiva, que de esto sabe mucho más que nosotros. Si ha optado por él, será porque ha visto cosas muy buenas. Va a venir con ganas, va a aportar mordiente y que tratará de ganar en todos los partidos", opina.