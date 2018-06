Mouriño: "Solo tenemos una oferta"

La alta cotización de algunos jugadores del Celta no se ha visto traducida en proposiciones económicas concretas, a pesar de los numerosos rumores que sitúan a algunos de los pesos pesados de la plantilla en la casilla de salida. Así lo ha asegurado el presidente Carlos Mouriño que ayer, durante el acto de presentación del nuevo acuerdo de patrocinio con Estrella Galicia, limitó a una sola propuesta las ofertas de venta que el club tiene sobre la mesa. "Lo único que puede decir es que no han llegado ofertas. Solo hemos recibido hace quince días una oferta por un jugador, del resto no hay nada cierto, a pesar de todo lo que está saliendo", afirmó el dirigente, que aplazó cualquier cuestión deportiva a la rueda de prensa que tiene previsto ofrecer a finales de la próxima semana.

Acerca del objetivo deportivo para el próximo curso, de la mano del nuevo entrenador, el argentino Antonio Mohamed, Mouriño se mostró cauto. El mandatario recordó que el Celta "compite por encima de sus posibilidades" y cifró el objetivo en una cómoda permanencia que permita ilusionarse por metas mayores. "Nosotros siempre confeccionamos los equipos procurando estar lo más arriba posible. Lo que no queremos, y no por falta de interés o ambición, son cosas que sabemos que no podemos hacer: y es crear, por medio del dinero, un equipo para que juegue en Europa", apuntó el presidente céltico, que precisó: "Eso [clasificarse para Europa] no lo podemos prometer, pero sí hacer un esfuerzo fichando jugadores que respondan en esta categoría para poder, unos años sí otros años no, estar en Europa. Esta ilusión y esta fuerza la vamos a poner para conseguirlo".

Mouriño explicó, por último ,que el Celta se ajustará a su presupuesto sin endeudarse. "Debemos ajustarnos a este presupuesto y hacer lo que estamos haciendo: quedar por encima de nuestras posibilidades y al mismo tiempo crecer con proyectos como el de la sede o el de la ciudad deportiva", concluyó.