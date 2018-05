Fontás espera con tranquilidad a que el Celta mueva ficha

Andreu Fontás espera noticias del Celta. El defensa central catalán no tiene inconveniente en cumplir el año de contrato y ve en la llegada de Antonio Mohamed al banquillo de Balaídos una oportunidad para disponer de los minutos que le faltaron la pasada temporada, pero al mismo tiempo es consciente de que no entra en los planes de futuro del club, que no ha movido ficha para renovar su contrato, y está dispuesto a negociar su salida este verano. "Vamos a esperar", señala el agente del futbolista, Iván Corretja, que ahora mismo ve abiertos todos los escenarios. "Andreu está muy a gusto en el Celta y no tiene ningún problema en cumplir el año de contrato que le queda. A partir de ahí, hay que ver qué quiere el club y veremos qué ocurre", precisa.

Corretja explica que Fontás no tiene ahora mismo ofertas en firme sobre la mesa más de allá de algún equipo que se ha preguntado por su situación, pero matiza que no cree que tenga problemas para encontrar un nuevo equipo el próximo año con la carta de libertad en la mano. Tampoco descarta una salida pactada con el Celta este verano, si como parece el club se propone renovar el centro de su defensa. Salvo que el Celta mueva ficha antes, la idea del jugador es incorporarse con normalidad al equipo el próximo mes de julio para realizar la pretemporada a las órdenes del nuevo técnico, Antonio Mohamed.

Andreu Fontás y Gustavo Cabral son los dos defensas centrales del plantel cuyo contrato expira en junio del próximo año a los que el Celta no ha ofrecido la renovación. El hecho de que Antonio Mohamed haya acordado con el club la contratación de dos jugadores para reforzar el eje de la zaga hace pensar en que ninguno de los dos va a vestir la camiseta celeste la próxima temporada. Al argentino se le sitúa el próximo curso en el Levante; Fontás aguarda acontecimientos, pero su alta ficha (entorno al millón de euros) y el deseo expresado por el propio futbolista de contar la próxima con los minutos que le han faltado este año en el Celta complican su continuidad y parecen conducir a una salida pactada.

En cuanto a Sergi Gómez, el tercero de los centrales celestes que acaba contrato en junio próximo, tampoco hay nada definido. La renovación del zaguero barcelonés parecía bien encarrilada hace un par de meses. Sin embargo, el reciente cambio de agente y el interés de varios equipos de la pujante Premier League por hacerse con sus servicios han impedido por el momento cerrar un acuerdo.

Tanto Facundo Roncaglia como David Costas tienen contrato en vigor hasta 2020. El argentino entra en los planes del nuevo técnico, mientras que la continuidad del canterano, que el pasado curso jugó a préstamo en el Barcelona B, está pendiente de evaluación por el nuevo técnico. La buena campaña completada por Costas a nivel individual (lo ha jugado todo y hasta ha sido convocado por Ernesto Valverde un par de ocasiones) ha quedado ensombrecida en el plano colectivo por el descenso a Segunda B del filial azulgrana. El zaguero de Chapela volverá al Celta para realizar la temporada a las órdenes del nuevo técnico y será Antonio Mohamed, de acuerdo con el club, el que decida si cuenta con ficha en el próximo curso. Al Celta debe volver igualmente el lateral Samuel Araújo, Samu, cedido también al Barcelona B. Las posibilidades del vigués de contar con ficha en el primer equipo el próximo curso son, en este caso, remotas. El zaguero no solo ha disputado el pasado curso un partido (72 minutos en concreto) con el Barcelona B, sino que aprovechó una cláusula de su contrato para forzar su cesión al filial azulgrana en contra del criterio del Celta, que lo quería en su propio filial y al que no sentó nada bien la decisión del jugador.