El Celta B elimina al Marbella en los penaltis y sueña con el ascenso

Clasificación agónica del Celta B frente al Marbella. El conjunto celeste estará en la segunda ronda de la fase de ascenso después de eliminar al conjunto andaluz en la tanda de penaltis. Un paradón de Dani Sotres en el último y definitivo lanzamiento selló el pase de un equipo vigués que pasó muchos apuros en tierras malagueñas. El Marbella, en cinco minutos de desconexión de los de Rubén Albés en la segunda mitad, igualó la eliminatoria y consiguió llevar al filial del Celta al límite. Tras una prórroga sin goles, el conjunto celeste se llevó el gato al agua en la lotería de los penaltis y ya espera rival, que saldrá del vencedor del cruce entre el Mallorca y Mirandés.



En la primera mitad el marcador no se movió. Del intercambio de golpes inicial salió favorecido el Celta B gracias al buen papel de Dani Sotres bajo los palos. El equipo marbellí había preparado una encerrona al conjunto celeste, con las gradas a reventar y presión sofocante desde el primer minuto. El conjunto local, consciente de que tendría que remontar dos goles, apretó el acelerador desde el inicio y causó muchos problemas al filial vigués por las bandas. A los 8 minutos Lolo Pavón, central andaluz, se coló en el áreas y estuvo cerca de abrir el marcador, pero lo peor para el Celta B llegó antes del descanso, con una ocasión muy clara del Marbella abortada por el portero céltico y posteriormente otro remate que la zaga celeste sacó sobre la misma línea de gol.





Sotres, héroe bajo los palos

El Celta B salió mucho más enchufado del vestuario en el arranque de la segunda mitad. Brais Méndez y Dejan Drazic, los mejores hasta ese momento del filial, fabricaron la ocasión más clara del equipo vigués hasta ese momento. Sin embargo el portero del conjunto malagueño rechazó el lanzamiento del atacante serbio y cinco minutos después fue el momento de la debacle. Un momento de desconexión,El equipo de Rubén Albés acusó el golpe. El Marbella aprovechó que los vigueses se tambaleaban y se fueron a la carga. El filial consiguió soportar el vendaval y volvió a equilibrar las fuerzas a falta de veinte minutos. Unmetió el susto en el cuerpo a los andaluces. A partir de ahí el partido enloqueció. Los dos equipos se fueron al ataque conscientes de que un gol le daba el pase a la siguiente ronda de la fase de ascenso. El gol no llegó y la eliminatoria se fue a la prórroga.El Celta B quiso utilizar la cabeza en la prórroga. A. Juan Hernández y Dani Molina tuvieron la posibilidad de marcar, pero Wilfred detuvo el disparo del primero y el segundo lanzamiento se fue fuera. El cuadro malagueño, por su parte, lo probó a la contra con la velocidad de Luis Rioja. En el segundo tiempo de la prórroga Brais Méndez tuvo que ser sustituido por Pol. El de Mos, con problemas físicos, acusó el cansancio acumulado. Finalmente no hubo goles y el partido se iba a decidir en la lotería de los penaltis.Dani Sotres fue el héroe de la tanda de penaltis. El portero celeste, internacional en las categoprías inferiores de la selección española, detuvo el último lanzamiento del Marbella después de que nadie fallase los nueve disparos anteriores. El destino quiso que el fallo lo cometiese Luis Rioja, un ex del Celta B . Desde los once metros ningún celeste erró. Marcaron Juan Hernández, Dani Molina, Víctor Pastrana, Álex Serrano y Agus Medina. Los vigueses estarán mañana en el sorteo de la segunda ronda de la fase de ascenso. El sueño del ascenso a Segunda, un poco más cerca.