Mohamed promete un Celta "valiente"

Quince años acumula Antonio Mohamed como entrenador. Y después de esa larga experiencia en Argentina y en México, el Turco cumplirá el sueño de trabajar en Europa. El Celta le concede esa oportunidad, que no pudo disfrutar como futbolista. Tras firmar por el equipo vigués, Mohamed regresó a América para ultimar la mudanza. Ayer, el club celeste difundió una entrevista con el sustituto de Unzué a través de Celta Media. Durante casi seis minutos, el preparador argentino se muestra ambicioso (habla de clasificación europea) y se define como una persona "amigable" pero "un cara de malo" en la toma de decisiones. Como entrenador cree que los jugadores "están por encima de los sistemas". Promete un Celta "valiente", que juegue igual en casa que fuera, con el que la afición se sienta identificada. "Ojalá el club tenga mi misma ambición", subraya antes de elogiar a la plantilla celeste y confiar en que se mantenga la base de la misma, pese a la amenaza de que se produzcan bajas importantes.

personalidad

"Tengo un carácter fuerte, soy muy amigable, una persona que siempre está de buen humor. Pero a la hora de tomar decisiones y trabajar en la exigencia, soy muy cara de malo. En España no nos conocen, por eso tenemos que llegar a demostrar quiénes somos".

Convencer

"Lo más importante es trabajar en equipo, hacer grupo y convencer a mis jugadores de lo que queremos. Ese es el objetivo principal. Y esa es la baza con la que hemos tenido éxito para trabajar en diferentes clubes".

Sistema táctico

"Los futbolistas están por encima del sistema. Creo que voy hacer jugar al plantel que me entregue la directiva. Lo que no podemos negociar es la manera de jugar, la intensidad, el ser un equipo valiente, que juegue en campo rival, que haga presión alta. Después, el dibujo puede ser 4-2-3-1 o 4-3-3, con Aspas y Mor para jugar por detrás del delantero centro. Serían cuatro defensas, tres volantes y dos libres, timpo enganche o mediapunta, y un nueve".

pensamiento futbolístico

"El fútbol es dinámico, va cambiando partido a partido, pero la característica principal es la de ser un equipo valiente, que se plante en el campo rival, que pueda jugar igual de local y de visitante, que extienda el mayor tiempo posible una presión alta y que tenga volumen de juego ofensivo, que sepa defender con espacios. Un equipo que quiere ser protagonista tiene que tener dualidad de funciones: saber atacar espacios en la ofensiva y en espacios reducidos. Y lo mismo para defender: en espacios reducidos y a campo abierto, buscando defensores rápidos que se sientan cómodos con esa manera de jugar".

la base del equipo

"Conozco el plantel y es perfecto. Hace ya una semana que estoy viendo sus últimos partidos y conozco todo. El Celta tiene un gran plantel, con jugadores desequilibrantes, mundialistas. Estoy muy ilusionado con el plantel y ojalá que se pueda mantener la base que está; sería muy importante".

afición feliz

"Quiero un equipo valiente, con el que la afición se sienta identificada. Ese va a ser nuestro trabajo, que la gente vaya al estadio y se sienta feliz de ver jugar a su equipo con mucha valentía y con la ilusión de buscar siempre el partido para ganarlo. Busco el compromiso, el sentido de pertenencia con la institución, que se deje todo en la cancha. Después, el error es parte del juego, pero el compromiso con el equipo y con la institución no son negociables. Eso, para mí, es lo de mayor valía".

conocimiento de la liga

"El fútbol es global. LaLiga se ve en todo el mundo y conocemos la manera de jugar de todos los equipos españoles, la intensidad con que se juega y estamos muy preparados para asumir este reto. Estoy en un club excepcional y tenemos una plantilla de jugadores muy buena. Entonces, como el fútbol es global, universal, nuestra adaptación va a ser muy rápida y hay que demostrarlo en el primer partido de Liga. Hay diferencias, todas las ligas son diferentes. Aquí hay menos contacto físico, se opta más por jugar por abajo, hay más triangulaciones, juego más colectivo. Es diferente. Es una de las mejores ligas del mundo y va a ser una muy linda experiencia".

referencias

"Es un club que le da posibilidades a los canteranos; y siempre que uno pregunta sobre el Celta le dicen que es un equipo que juega bien al fútbol, que quiere ser protagonista. Entonces, cuando nosotros tuvimos la propuesta de entrenar aquí no dudamos un segundo en aceptar y en ser parte de esta familia para buscar juntos los mismos proyectos y objetivos. Ojalá que la ambición del club sea igual a la nuestra y que podamos llegar juntos a lo más alto. Hablé con entrenadores de otros equipos y futbolistas que han jugado en la ciudad y todos me dieron la mejor referencia. No hubo una persona que me diese una influencia externa negativa, así que eso empujó todavía más la decisión de poder estar aquí".

Sueño cumplido

"El cuerpo técnico y yo soñábamos con llegar a Europa y cuando apareció la posibilidad del Celta no lo dudamos un segundo, porque es un equipo importante, que aspira a entrar en competiciones europeas y creemos que somos el perfil adecuado para este club y podemos crecer juntos de la mano. Ojalá que esta entrada en Europa sea genial y que podamos congeniar rápido con la afición del Celta".

política de comunicación

"La única manera que yo tengo de comunicarme con la afición o con la realidad es a través de la prensa o del club, por medio de esta entrevista. No tengo Facebook ni Twitter ni Instagram, ninguna red social. Todo lo que circula por ahí no tiene ninguna veracidad. La única información que doy es cuando hablo por radio o por televisión".