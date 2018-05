Antonio Mohamed habló por primera vez como nuevo entrenador del Celta. En los medios oficiales del club el técnico argentino esbozó su filosofía y lo que espera de su experiencia en Vigo. Dice llegar cargado de ilusión y convencido de que da el perfil para cumplir con lo que el Celta y sus aficionados esperan.



A la hora de definirse Mohamed asegura que "soy un entrenador que busca hacer grupo y convencer a mis jugadores. Esa es la base con la que hemos tenido éxito en diferentes clubes. Tengo un carácter fuerte, pero soy una persona amigable, que siempre está de buen humor. Pero a la hora de tomar decisiones, en la exigencia soy un "cara de malo" como se dice".





Sobre suel argentino tiene claro que "los futbolistas están por encima del sistema. Creo que al plantel que me entregue la directiva lo voy a hacer jugar. Lo que no podemos negociar es la manera de jugar, la intensidad, ser un equipo valiente, que juegue en campo rival, que haga presión alta. Luego el dibujo puede ser 4-3-3, 4-2-3-1?.eso es variable según las características de los jugadores y el momento de la temporada".En ese sentido no se siente preso de una forma determinada de jugar: "El fútbol es dinámico, cambia partido a partido. Pero lo principal es ser un equipo valiente, que se plante en el campo rival, que juegue igual como local y como visitante, que tenga volumen de juego ofensivo alto, que separa defender con espacios atrás. Un equipo que quiere ser protagonista debe tener una dualidad de funciones. Saber atacar espacios en la ofensiva y hacerlo también en espacios reducidos. Y lo mismo a la hora de defender".Sobre su idea del Celta explicó que "es un equipo que le da oportunidades a los canteranos y cuando se pregunta sobre el Celta por ahí siempre te dicen que es un equipo que juega bien al fútbol, que quiere ser protagonista. No dudamos en aceptar su propuesta un segundo para buscar juntos los mismos proyectos y objetivos. Ojalá que la ambición del club sea igual que la nuestra"Sobre su llegada explicó que "queríamos venir a Europa y cuando nos llegó la propuesta del Celta no lo dudamos un momento. Es un equipo importante, que aspira a entrar en copas Europas. Damos el perfil para este club y podemos crecer juntos de la mano. Ojalá esta entrada en Europa sea genial y congeniemos rápido con la afición".Admite Mohamed que antes de cerrar su incorporación había hablado con técnicos que están en la Liga española, que han pasado por ella, con jugadores que pasaron por el Celta y que todas las referencias que recibió fueron inmejorables: "Eso empujó más la decisión".Dice el técnico del Celta que lleva una semana viendo partidos del Celta y admite que "conozco todo de la plantilla. Tiene jugadores desequilibrantes, gente que va a ser mundialista... Estoy ilusionado y ojalá que se pueda mantener la base que está en estos momentos".De lo que la afición encontrará asegura que verán "un equipo valiente con el que sentirse identificado. Queremos que la gente vaya al estadio y sea feliz de ver a su equipo jugar con valentía e ilusión siempre".Y sobre su exigencia con los jugadores dice que "les pido compromiso con la institución y que dejen todo en la cancha. El error es parte del juego, pero el compromiso no es negociable".