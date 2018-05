Guidetti: "Jugar con Aspas ha sido algo increíble"

John Guidetti concedió una entrevista a LaLigaLowdon en el que hace un repaso de lo que ha sido su estancia en Vigo y en el Celta; su punto de vista sobre la ciudad y su relación con sus excompañeros donde tiene palabras de absoluta entrega hacia Iago Aspas.

El sueco, que se convertirá en jugador del Alavés después de que el club pague los cuatro millones de euros que se contempló en el acuerdo de cesión que firmaron con el Celta, dijo de Iago Aspas que "jugar con él es verdaderamente increíble. Si ve que estás abierto te da la pelota y viceversa. Creo que él también disfrutó mucho jugando conmigo. Es un gran amigo, un gran líder y un gran jugador. Es un jugador top. Tuvo dos salidas difíciles. Si no tienes confianza o el respaldo del entrenador, es difícil jugar bien. Ahora ha vuelto a casa, a donde se siente cómodo y está mostrando qué jugador es".

En parecidos términos habla de Vigo y de los aficionados del Celta y revela un detalle curioso sobre los planes de futuro de sus padres: "Me encanta Vigo como ciudad. Creo que mis padres van a comprar una casa y vivirán allí cuando se jubilen porque les encanta. Durante el tiempo que vivimos allí fuimos muy, muy felices".

Sobre sus antiguos compañeros en el Celta dijo que "todavía guardo buena relación con la mayoría. Me echan de menos y creo que también algunos aficionados, pero esto es lo que pasa a veces en fútbol. Cuando un club se cierra, otro se abre".

En la misma entrevista Guidetti recuerda la experiencia de hace un año en la Europa League en la que el equipo estuvo cerca de alcanzar la final que se hubiera jugado en Estocolmo, la ciudad en la que nació. A él tampoco se le ha ido de la cabeza esa experiencia y la oportunidad perdida: "Fue increíble. No pudimos enfocarnos durante la temporada en la Liga porque no teníamos suficiente plantilla, así que nos centramos sobre todo en los torneos de Copa y la Europa League. Jugamos partidos increíbles. Ir a jugar contra Krasnodar, Shakhtar y Manchester United... fue una gran experiencia y llegar tan lejos también. Fue una pena. Lloré, fue duro".

Acerca de la famosa oportunidad en el descuento en Old Trafford, el sueco explicó que "tuve esa ocasión, pude marcar y hubiéramos jugado la final en Estocolmo, que hubiera sido un sueño. Si miras a los mejores jugadores en la final del Mundial en los penaltis alguno fallará. No fue el final de cuento de hadas que esperábamos y creo que hubiéramos podido ganar el torneo si hubiéramos pasado. Demostramos algo a Europa. Un equipo como el Celta, que quizás no es nombrado por mucha gente, ir a la UEFA y hacerlo por sorpresa. Para mí fue el mejor equipo del torneo".