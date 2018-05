Denis Suárez "Iago Aspas va a ser protagonista en el Mundial, estoy convencido"

Denis Suárez Fernández (Salceda de Caselas, 1994) pasa unos días de descanso en Galicia tras celebrar con el Barcelona los títulos de Liga y de Copa del Rey. El centrocampista tuvo menos protagonismo del deseado con Ernesto Valverde en el banquillo azulgrana, pero insiste en su idea de triunfar en el Camp Nou y de retirarse en el Celta, de cuya cantera se marchó traspasado al Manchester City a los 17 años de edad. En la lista de Lopetegui para el Mundial Denis echa de menos a su amigo Sergi Roberto y cree que el céltico Iago Aspas, excompañero en el Sevilla, será protagonista en Rusia.

- ¿Cómo le ha ido en su segundo año en el Barcelona?

- A nivel colectivo, muy bien. Ha sido una temporada muy buena para nosotros. Hemos ganado un doblete y hemos tenido una temporada espectacular. A nivel personal ha habido fases buenas, peores y malas. Me quedo con lo positivo, que ha sido el último tramo del campeonato, donde he revertido mi situación y he vuelto a disfrutar de bastantes minutos de juego.

- Le restan dos años de contrato en Barcelona y se habla de clubes interesados en su cesión. ¿Tiene claro su futuro?

- Mi futuro es claro: estar en el Barcelona y seguir allí.

- ¿Le resulta alentador que Valverde lo cite como uno de los que tendrá que remar para que el Barça supere el adiós de Iniesta?

- Sí, obviamente. Que el entrenador considere eso de mí me hace pensar que también cuenta mucho conmigo para la temporada que viene. Creo que la temporada que viene será totalmente diferente a esta; quiero contar con mucho más protagonismo y espero que sea una gran temporada para mí.

- ¿Qué enseñanzas le deja Iniesta tras dos temporadas compartiendo equipo?

- Muchísimas enseñanzas. Al final es un jugador con el que yo comparto una situación similar a la suya en el campo. No solamente a nivel futbolístico he aprendido muchísimo entrenando y jugando con él. También a nivel de vestuario, como capitán del equipo, en el que deja un vacío enorme.

- Al llegar al Camp Nou heredó el dorsal "6" de Xavi. Ahora que queda libre el "8" de Iniesta, ¿le gustaría cambiar de número?

- No, seguiré con el "6". Estoy contento con el número que llevo.

- En enero pasado se habló de la posibilidad de ir cedido al Celta. ¿Hubo opciones de recalar en el equipo vigués a préstamo?

- No, no hubo nada.

- Sostiene que antes de retirarse le gustaría jugar en el Celta, donde no pudo debutar. ¿Habría posibilidades de verle en el equipo vigués antes de afrontar los últimos años de carrera profesional?

- Antes de dejar el fútbol espero jugar en Vigo, obviamente, pero ahora mismo lo veo bastante lejano porque tengo como objetivo triunfar y hacer carrera en el Barça. Pero seguramente antes de acabar mi carrera futbolística jugaré en el Celta, seguro.

- ¿Cómo ha visto esta temporada al Celta en la Liga? ¿Le sorprendió que quedase más allá de la mitad de la tabla?

- Bueno, han tenido fases buenas y fases peores. No ha sido una temporada del todo mala, pero creo que el Celta tiene capacidad para marcarse el objetivo de intentar estar todos los años en Europa.

- ¿Le sorprendió que el Celta prescindiese de Unzué para la próxima temporada?

- Quizás no ha ido la temporada como todo el mundo se esperaba y han decidido prescindir de él. Yo le deseo todo lo mejor a Juan Carlos [Unzué] porque lo he tenido en Barcelona. Tanto a él, como a Robert [Moreno] y a Rafa [Pol] les deseo todo lo mejor.

- ¿Conoce a Antonio Mohamed, su sucesor en el banquillo céltico?

- No lo conozco, pero ojalá que sea positivo el cambio de entrenador para el Celta

- Como celtista confeso que es, ¿sigue con atención la actualidad del equipo, más allá de ver sus partidos?

- Al equipo lo voy siguiendo, hablo con algún compañero que tengo en el Celta y le voy preguntando cómo van las cosas.

- Toni Otero, que dirigió la cantera de A Madroa y al Celta B, se hace cargo de la dirección deportiva de la UD Las Palmas. ¿Cuánto le debe por ser futbolista profesional?

- Toni para mí es una persona muy especial, es un amigo. Estos dos años, que también ha estado en Barcelona [trabajando para el club azulgrana] compartí muchos momentos con él. Ahora se va a Las Palmas y espero que le vaya bien. Le deseo todo lo mejor para devolver a Las Palmas a Primera División.

- Después de conocer la lista de Lopetegui para el Mundial, ¿a quién echa de menos en esa convocatoria de 23 jugadores?

- Es la lista que ha decidido el míster, hay grandísimos jugadores. Quizás echo de menos en ella a mi compañero y amigo Sergi Roberto. Pero si el míster lo ha decidido así, será porque considera que hay otros jugadores por delante. Y a partir de ahí, apoyar a la selección y a los otros jugadores que han ido y que si están ahí es por merecimientos.

- ¿Creía que Aspas era de los que estarían fijos en la lista de Lopetegui?

- Sí. No tenía ninguna duda de que Aspas iba a ir al Mundial.

- ¿Qué papel cree que puede jugar el delantero del Celta en Rusia?

- Creo que Iago va a ser protagonista en el Mundial. Estoy convencido de ello por el nivel que ha mostrado durante toda la temporada en el Celta y cuando ha ido con la selección.

- ¿Un favorito al título mundial?

- Brasil tiene un gran equipo.

- ¿Qué espera de España en la cita mundialista?

- Es uno de los candidatos al título. Obviamente hay selecciones de muchísimo nivel, pero estoy convencido de que España estará peleando por el título.

- ¿El doblete del Barça tendrá el mismo valor si el Real Madrid gana la Champions League?

- El doblete tendrá el mismo valor porque nuestra temporada ha sido muy buena.

- ¿Quién quiere que gane el sábado en Kiev?

- El Liverpool.