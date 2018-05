Mohamed planifica con el Celta cinco fichajes

Antonio Mohamed, el Turco, ya ejerce como entrenador del Celta. "Listo para una nueva etapa, espero de éxito", escribió ayer en su cuenta de Twitter. Tras cerrar en la noche del pasado lunes el acuerdo que le va a vincular a la entidad celeste por las dos próximas campañas, tal y como adelantó FARO en exclusiva, el preparador argentino se ha sentado con la cúpula del club a planificar el proyecto deportivo de la temporada 2018-19. En esta primera reunión de trabajo se han sentado las bases del nuevo Celta. El club informó al técnico de la situación del grupo, se habló de altas y bajas, se discutieron las necesidades del equipo y se perfilaron los pasos que se van a seguir para mejorar la plantilla.

Aunque el número final de fichajes va a depender de las bajas que se produzcan y hay varios futbolistas en la rampa de salida, los responsables del club y el nuevo entrenador apuestan por mantener el actual bloque y están de acuerdo en la necesidad de abordar no menos de cinco contrataciones. También existe pleno consenso sobre las posiciones que se van a reforzar y que afectan a todas las líneas, salvo la portería, que seguirá a cargo de los chicos de la casa.

El proceso de selección no diferirá del de los últimos años. La dirección deportiva manejará una terna de tres futbolistas por puesto e irá descartando opciones en función de cómo vayan progresando las negociaciones.

Antonio Mohamed y el Celta están de acuerdo en abordar este verano no menos de cinco fichajes: dos defensas centrales, un medio centro defensivo, un centrocampista ofensivo y un delantero o un extremo. La retaguardia concentrará el mayor número de incorporaciones. Al fichaje cerrado del lateral zurdo David Juncà, que el club no ha hecho aún oficial, se sumaría la contratación de dos defensas centrales, lo que sitúa a Gustavo Cabral, que en los próximos días debería rescindir el año de contrato que le resta con el conjunto celeste para firmar con el Levante, y a Andreu Fontás, a quien el club no tiene interés en renovar, en la casilla de salida. Mohamed debe decidir también si recupera a David Costas, que el pasado curso jugó cedido con buenas prestaciones en el Barcelona B y que volverá para realizar la pretemporada a las órdenes del nuevo técnico.

Un candidato plausible para reforzar el eje de la zaga podría estar en el Monterrey mexicano, del que Mohamed acaba de desvincularse. Se trata de César Montes, un espigado central de 21 años y 192 centímetros de estatura con aseada salida de pelota que ha destacado con los "rayados" en el último campeonato mexicano, del que ha sido nominado "Mejor Novato". Montes concluye su contrato con Monterrey en 2020, con lo que el Celta debería abordar su traspaso.

Para el medio campo, el club vigués planea acometer dos contrataciones de distinto perfil, un medio centro de corte defensivo y un centrocampista ofensivo para cubrir la previsible baja de Daniel Wass. Uno de los objetivos del club para esta posición es el prometedor volante del Nordsjaenland danés Mathias Jensen, cuya adquisición se negocia desde hace algún tiempo.

El portal brasileño UOLEsporte informaba ayer de que el Celta ha solicitado al Real Madrid la cesión del centrocampista ofensivo brasileño de 25 años Lucas Silva, que el pasado curso ha jugado a préstamo en el Cruzeiro. Según UOLEsporte, el jugador quiere volver a jugar en Europa y el Madrid no vería con malos ojos su cesión al Celta.

Un buen candidato para la posición de medio defensivo podría estar también en las filas del Monterrey: el mexicano-estadounidense Jonathan González, de 19 años. González, quien recientemente debutó con la selección absoluta de México en un partido amistoso de preparación para el Mundial contra Bosnia-Herzegovina, es uno de los medios defensivos con mayor progresión del país.

La mejora del ataque es otra de las prioridades del club para reforzar al equipo. En este caso se manejan dos opciones para un solo fichaje: un delantero o un extremo. La contratación del atacante será probablemente la última que se aborde en función de la disponibilidad del mercado y las bajas que puedan producirse.

Antonio Mohamed, cuya contratación fue confirmada ayer oficialmente, viaja hoy de regreso a Argentina y no será presentado hasta dentro de unas semanas, según informó el Celta en su página web.