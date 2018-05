Iago Aspas no se concede tregua. El delantero celeste acaricia por fin el sueño de disputar un Mundial y se ha propuesto llegar a la concentración de La Roja el próximo lunes en Las Rozas en plenitud de facultades. Por eso, mientras la mayoría de sus compañeros disfruta de sus primeros días de vacaciones, Iago afina su puesta a punto batiéndose en solitario el cobre en A Madroa. Y así seguirá hasta el fin de semana antes de viajar el lunes a Madrid para unirse al resto de los internacionales españoles.

El único representante del Celta en el Mundial de Rusia apenas se ha concedido un día de descanso para degustar la llamada de Julen Lopetegui, un secreto a voces que él siempre se había negado a asumir por anticipado y que celebró rodeado de sus más cercanos, aislado del revuelo mediático. "Me enteré en casa, con mi mujer y mi hijo", relata Iago en una entrevista con Celta Media, el canal oficial del club vigués. "El primero que me llamó fue mi hermano Jonahtan y yo lo primero que hice fue llamar a mi madre, está muy orgullosa", añade.

El delantero celeste reconoce que no se ha sentido verdaderamente mundialista hasta que ha visto su nombre en la relación de convocados por el seleccionador. "Confiado nunca estás; hasta que escuchase mi nombre en boca del seleccionador no me iba a quedar tranquilo", confiesa. No hubo, sin embargo, una celebración especial:"Fue un día normal en el pueblo. Estuve con mis amigos en el café y luego estuve en Vigo".

El vencedor del Trofeo Zarra por segunda temporada consecutiva explicó que tiene móvil saturado de mensajes y no ha podido verlos todos. De los que ha visto, el que más ilusión le ha hecho es el de Álvaro Morata, uno de sus principales competidores que finalmente se ha quedado fuera de la lista de Lopetegui y que lo llamó para felicitarlo. "Tenemos una buena relación", señala.

La participación en el Mundial supone para Iago Aspas la culminación de un sueño, pero también una gran responsabilidad. "Es por lo que siempre trabajas desde niño sabiendo que tiene una dificultad máxima. Creo que en el país somos 45 o 46 millones y estar entre los 23 mejores es una responsabilidad", subraya.

El delantero del Celta ve a España entre las mejores selecciones del torneo, pero señala que en Rusia habrá que marcarse los objetivos a corto plazo. "Primero hay que ir a por el primer partido, que es el que más cuesta, y después hay que hacerse a la competición. Tenemos un rival muy difícil de primeras y luego intentar pasar de grupo y ya veremos. Pero lo cierto es que tenemos una selección de mucho nivel", observa. Entre los favoritos al título, el moañés señala a Alemania, Francia, Brasil o Argentina. "Son selecciones muy buenas".

La estrella del Celta valora también la consecución de su segundo Trofeo Zarra consecutivo, que agradece a sus compañeros. "Es muy complicado y quiero dar las gracias a los compañeros porque sin ellos, como digo siempre, sería imposible. Y para mi es un orgullo ser el máximo goleador español, como ya fue la pasada temporada". Afirma Aspas, por último, que, tras participar en el Mundial, le queda otro sueño pendiente: "A nivel de club falta un título con el Celta, que es por lo que llevo luchado estos últimos años".

Iago Aspas valora, por otra parte, el hecho de que la delantera de la selección española esté integrada por tres delanteros con pasado celeste, que coincidieron hace una década en distintas categorías del conjunto vigués: Diego Costa, que estaba en el primer equipo cedido por el Atlético de Madrid; Rodrigo Moreno, que militaba en el conjunto juvenil; y el propio Aspas, que jugaba en el filial. "A Diego lo recuerdo bien porque [yo] entrenaba muchas veces con el primer equipo y Rodrigo coincidió con Hugo Mallo en un equipo que tenía una buena quinta de juveniles", apunta.

El jugador celeste destaca por último la figura de Andrés Iniesta, el líder espiritual de la Roja, que afrontará en Rusia su último Mundial: "Es un jugador especial. Una persona muy tranquila. No te das cuenta ni de que está en la concentración porque es una persona sosegada, que habla muy poco".