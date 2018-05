Unzué: "Me habría gustado seguir, pero es lo que hay"

A las nueve y media de la mañana, como estaba anunciado, Juan Carlos Unzué ha comparecido puntualmente en la sala de prensa de Balaídos para escenificar su despedida del Celta. "Me hubiera gustado seguir, pero es lo que hay", ha resumido el preparador navarro, que se ha despedido del club rodeado de sus colaboradores en un acto conjunto con el presidente, Carlos Mouriño. "Me voy triste y a la vez decepcionado por no seguir un segundo año. He estado muy gusto y me habría gustado seguir un segundo año, pero estaré eternamente agradecido por la oportunidad que se me ha dado de dirigir a un equipo como el Celta. No tengo más que palabras de agradecimiento", ha asegurado el técnico navarro, que ha añadido: "Me voy con la sensación de que quizás no he cumplido con las expectativas, pero he trabajado duro y me voy con la conciencia tranquila.

Juan Carlos Unzué ha dicho que desconoce si ha decepcionado a la afición ("habría que preguntárselo a ellos"), pero no siente haber fracasado. "Decepción es una palabra agresiva que no entra en mi lenguaje ni en mi pensamiento. Ne he engañado a nadie. He tratado de transmitir una idea de juego adaptándome a los jugadores que había y he intentado sacar los mejores resultados", ha destacado . El técnico ha explicado que no se enteró de la decisión de prescindir de sus servicios por la prensa, sino que el club se lo comunicó a finales de abril pasado en una reunión con Antonio Chaves y Felipe Miñambres. "Fue una desilusión porque el segundo año siempre suele ser más sencillo y estaba convencido de que podíamos hacer algo interesante", ha observado.

El presidente Carlos Mouriño, mientras, ha atribuido la decisión de prescindir del técnico a "un conjunto" en que más que los resultados ha pesado una cuestión de modelo de juego. El dirigente ha alabado la capacidad de trabajo y sacrificio de Unzué y su grupo de colaboradores y señalado que la decisión de que no continué al frente del banquillo ha resultado difícil. "Es un acto complicado y emotivo porque Unzué es una gran persona y un gran entrenador y un gran equipo de trabajo. Es difícil gente con esa capacidad de compromiso. Aquí deja grandes amigos", ha señalado.