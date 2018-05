Mohamed, sólido candidato al banquillo

El Celta dará hoy carpetazo a la temporada con la despedida a primera hora de la mañana de Juan Carlos Unzué, cuya marcha fue anunciada oficialmente el sábado a pesar de que hace ya semanas que el club perfila su relevo. El técnico pamplonés ofrecerá a primera hora una rueda de prensa de despedida en Balaídos que dará el pistoletazo de salida al proyecto deportivo para la campaña 2018-19.

El primer paso será la contratación del nuevo técnico, en la que Felipe Miñambres lleva trabajando ya algunas semanas. Uno de los grandes favoritos para hacerse cargo del banquillo de Balaídos es el argentino Antonio Mohamed, el Turco, que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el fútbol mexicano.

El preparador argentino, cuyo nombre no había trascendido, se ha desplazado a la ciudad para tratar con los responsables del Celta su contratación. En el club gusta su perfil y se valora que haya ganado títulos en Argentina y México. Es una opción clara, aunque su contratación no está cerrada. Mohamed tenía pendiente una visita a España y no ha dudado en desplazarse a Vigo para tratar cara a cara su sólida candidatura.

Antonio Mohamed inició su carrera en los banquillos en el Zacatepec mexicano, el club en el que concluyó su carrera como futbolista. En la Primera División mexicana debutó sin mucho éxito en el Morelia y pasó posteriormente por el Querétaro antes de regresar en 2005 a Argentina para hacerse cargo del banquillo de Huracán, el club de sus amores, en el que se inició como futbolista. Posteriormente, en 2007, dirigió al Veracruz, regresando luego a Argentina para hacerse cargo del banquillo de Colón.

En 2010 firma con Independiente de Avellaneda, uno de los clubes importantes del país, con el que conquista la Copa Sudamericana. Vuelve luego a México para hacerse cargo del Tijuana, de cuyo banquillo se hace cargo en 2011 y gana por sorpresa el Trofeo Apertura en 2012. En 2013 regresa a Huracán, pero no tarda en renunciar por malos resultados. Sus últimos años profesionales los pasa en México, primero en el América, donde releva Miguel Herrera con el desafío de repetir título y gana el Trofeo de Apertura, pero dimite al poco tiempo por desavenencias con la dirección del club azteca. Tras un año sabático, en 2015, se hace cargo del banquillo del Monterrey, con el que pierde dos finales (Clausura 2016 ante el Pachuca y Apertura 2017 ante el Tigres) y conquista frente al Pachuca la Copa mexicana.

La contratación del nuevo entrenador es solo uno de los múltiples frentes que tiene abiertos el Celta en este fin de curso. Hay más dudas que certezas sobre la continuidad de buena parte de la actual plantilla y son bastantes los indicios que apuntan a que el capítulo de bajas será amplio este verano .

Media docena de jugadores al menos se encuentran en la rampa de salida. Los casos más significativos son los de Daniel Wass, Jonny Otto, Gustavo Cabral y Andreu Fontás, además de otros jugadores que concluyen su contrato en junio del próximo año y cuya renovación sigue sin concretarse, como Nemanja Radoja o Sergi Gómez.

Al centrocampista danés se le sitúa el próximo curso en el Valencia y sus recientes declaraciones indicando que su objetivo es jugar la próxima temporada la Liga de Campeones con un equipo español. En la sede del Príncipe, sin embargo, están a la espera de que el nuevo agente del futbolista concrete una oferta en firme por el jugador, cuya venta podría pactarse por una cantidad cercana a los seis millones de euros. Su marcha del Celta, bien al Valencia, bien a un equipo de la Premier League, es da, en todo caso, muy probable.

La situación del canterano Jonny Otto no difiere gran cosa. Ante la imposibilidad de renovarlo, el Celta ha asumido su marcha y negocia desde hace algún tiempo su traspaso al Atlético de Madrid, que podría concretarse por una cifra no inferior a los 10 millones.

El caso de Gustavo Cabral es distinto. El club no ha movido ficha para renovar su contrato y el futbolista, cuyo vínculo con el club celeste expira también en junio próximo, ha mostrado públicamente su disposición a sentarse con el club para discutir su futuro. El Levante quiere repescarlo y la ha presentado una oferta por tres temporadas (dos años más otro opcional) muy difícil de rechazar. Resta ahora que el jugador y el Celta pacten su salida y no parece que el club vaya a poner demasiados impedimentos.

Andreu Fontás tampoco ha recibido oferta de renovación y ha deslizado la posibilidad de cambiar la próxima temporada de aires en busca de un equipo que pueda proporcionarle más minutos. La alta ficha del jugador sugiere que el Celta oirá oferta. La pelota está en el tejado de Fontás,que no despeja dudas. "Termina otra temporada. Me siento frustrado por no haber podido alcanzar las expectativas que tenía (tanto a nivel personal, como colectivo) a principios de ésta Ahora toca disfrutar de la familia, desconectar y a por la siguiente, con la misma ilusión del primer día", escribió ayer el centra catalán en su cuenta de Twitter.

La incertidumbre planea también sobre Nemanja Radoja y Sergi Gómez, a quienes igualmente que resta un año en nómina. Tras meses de negociaciones, la ampliación del centrocampista serbio sigue estancada. La de Sergi parecía hace un par de meses bien encarrilada, pero el interés de equipos de la Premier League por el jugador ha complicado las cosas.

Por lo que respecta a las contrataciones, el número de fichajes va a depender de las bajas. El club debería anunciar en breve la incorporación del lateral del Eibar David Juncà y planea no menos de un fichaje por línea, salvo en la portería, que seguirá en manos de Sergio y Rubén Blanco.

El nuevo técnico debe decidir también quiénes de los cedidos vuelven, aunque Borja Iglesias y David Costas entran en principio en los planes del club. Habrá que ver, aunque esto ya no es estrictamente un problema de planificación, si algún club paga la cláusula de alguno de los futbolistas importantes con los que se cuenta. Lobotka y los mundialistas Maxi, Sisto y Iago Aspas, son las piezas más codiciadas.