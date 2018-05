La plantilla del Celta celebra su cena privada de despedida de la temporada

La plantilla del Celta afronta la recta final de la temporada. Los jugadores han celebrado su particular cena privada en el restaurante NIsio, uno de los templos gastronómicos vigueses más habituales de los célticos desde hace muchos años. Aún falta por celebrarse la comida habitual de despedida que organiza el club de forma oficial. Juan Carlos Unzué dará vacaciones después a su equipo, al que no se reencontrará en julio, ya que el técnico navarro no continuará.