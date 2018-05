El único pero

El Celta encajó un 6-0 y ofreció una pobrísima imagen en la segunda mitad. En tales circunstancias, los posibles errores arbitrales pierden su importancia. Así lo reconoció Juan Carlos Unzué cuando le preguntaron por la acción más polémica del partido, la que concluyó con un gol anulado a Jozabed. Sin embargo, Brais Méndez sí considera que ese instante fue decisivo. Y lo afirma como protagonista porque antes del tanto, bien anulado, el mosense sufrió un penalti.

Sucedió cuando iba a rematar y fue trabado desde atrás por Casemiro: "Para mí es penalti clarísimo. Yo voy a rematar y me trastabillan por detrás, no puedo armar la pierna. Después no he visto lo que ha pasado porque estaba tirado en el suelo. Pero creo que esa jugada condiciona el partido. Con el 1-1 todo hubiera sido diferente".

"Es un resultado muy abultado. Para mí es excesivo. Vinimos a competir, vinimos a pelear, como hemos hecho en la primera parte", indica el canterano, que dice del Real Madrid: "Es un equipo que te mata a la contra. Tuvimos varias pérdidas y lo aprovecharon".