Garitano: "No me marcho del Leganés porque tenga un acuerdo con otro club"

Asier Garitano, entrenador del Leganés, aseguró que el anuncio de su marcha del club a final de temporada no responde a que haya llegado a un acuerdo con algún otro equipo para dirigirle la próxima campaña. El técnico es uno de los que suenan como posibles recambios de Unzué en el Celta aunque desde Vigo no se han hecho movimientos en ese sentido.

"Yo he exigido mucho a todos y yo creía que tenía que exigirme a mí también un poco más, que era el momento de decir hasta aquí hemos llegado. Pero no he decidido irme porque tenga otro equipo, he tomado muchas decisiones de estas con mucha gente y tenía que tomarla conmigo mismo. Es lo que yo sentía", explicó en la rueda de prensa de su despedida.

"No hay absolutamente nada. Sentía que era el momento y ya está. La decisión que he tomado con mucha gente aquí, con algunos jugadores, la he tomado conmigo mismo. No puedo ser diferente a lo que yo creo o a lo que yo he hecho en este club en estas cinco temporadas", declaró.

Así las cosas no ha explicado qué sucederá con su cuerpo técnico en el futuro: "La decisión es de no renovar en el Leganés. No me puedo comprometer con nadie porque no hay nada. Pero sentía que lo tenía que hacer. A día de hoy no había ningún otro equipo aparte de Leganés, ya lo dije".

"Decidí no renovar, poner punto final e intentar buscar algo ni mejor ni peor, diferente. A día de hoy no hay nada y no les puedo decir nada a los miembros del cuerpo técnico porque no hay a donde poder ir. Veremos qué pasa, cada sitio es diferente. No sé si voy a tener posibilidad de poder trabajar", comentó.

Ahora queda libre a la escucha de ofertas para sentarse en otro banquillo más adelante. Si no, seguirá residiendo en Leganés: "Veré si en el mercado sale alguna situación. Y si no, esta es a día de hoy mi casa y me quedaré aquí".

Además, afirmó que no ha habido ningún hecho concreto que haya motivado su salida: "Son más las sensaciones de uno mismo. Ha sido decir hasta aquí hemos llegado, este es el momento".