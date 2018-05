Jozabed: "Nuestro objetivo es ganar los dos partidos que quedan"

Aunque el Celta no se juega ya nada en los dos partidos de Liga que restan por disputarse, Jozabed Sánchez promete batalla hasta el final. "Nuestro objetivo es ganar los dos partidos que quedan. No es lo mismo quedar duodécimos que novenos y tenemos que intentar quedar los más arriba posible", ha declarado este mediodía en rueda de prensa el centrocampista sevillano. El primer paso será derrotar al finalista de la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu. "Es verdad que ya no hay nada en juego, pero siempre es bonito jugar en el Bernabéu. Jugar y ganar, y por eso vamos con la misma ilusión de antes. Somos profesionales y tenemos que dar el callo hasta el final", ha subrayado.

El centrocampista céltico ha reconocido que la irregularidad mostrada durante la mayor parte del curso ha sido el factor clave que ha dejado al Celta fuera de la pelea europea. "Ha sido una temporada irregular y al final un poco decepcionante. Solo hemos tenido un poco de continuidad al final de la primera vuelta y principio de la segunda pero aún así hemos tenido opciones hasta las dos últimas jornadas", ha señalado.

Por otra parte, el Celta continúa preparando su visita al campo del Real Madrid con el foco de atención centrado en el estado físico de Nemanja Radoja y, sobre todo de Iago Aspas. Ambos han trabajado de forma progresiva con el grupo (el moañés con un vendaje) y son recuperables para el choque contra los de Zinedine Zidane.