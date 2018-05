El Celta B, pendiente de otros resultados para alcanzar el play-off

Una acción del partido de ida en Barreiro. // C. Graña

Una acción del partido de ida en Barreiro. // C. Graña

El fútbol volvió a demostrar que es cuestión de detalles. Uno de ellos, el más importante, el de estar acertado o no de cara al marco contrario, crucificó al Celta B y benefició al Navalcarnero, que se pone por delante en el gol average particular de cara a un posible empate a puntos en la última jornada. Los de Rubén Albés ya no dependen de sí mismos para meterse en la fase de ascenso tras caer derrotados por 2-0 en el Mariano González. Deberán imponerse al Guijuelo en Barreiro y esperar a que Rápido de Bouzas y Navalcarnero, que se enfrentan entre sí, firmen tablas.

El filial celeste fue superior en el cómputo general del partido. Comenzó avisando y terminó inquietando ante la fragilidad del resultado para su necesitado rival. Los primeros minutos tuvieron claro color gallego y no había transcurrido ni cinco minutos de partido cuando su cancerbero, el mejor de los madrileños, Isma Gil, ya había tenido que realizar dos acertadas intervenciones ante sendos remates Dani Molina y Juan Hernández. La mala suerte no hizo mella en el equipo vigués, que siguió insistiendo a la búsqueda de inaugurar el marcador y lo intentó en el minuto 18 con un testarazo de Dennis que el guardameta navalcarnereño atrapaba en la misma línea de gol. El filial celtiña dominaba y el gol visitante parecía cuestión de minutos y paciencia.

Pero, paradojas del fútbol, cuando mejor estaban los de Albés y los acercamientos eran cada vez más numerosos llegaba el primer gol madrileño. Un saque de esquina en corto permitía a su lateral izquierdo, José Antonio, poner el balón al área dónde, en el segundo palo, y casi sin ángulo, Edgar cabeceaba dentro de la portería gallega. Mazazo en las filas gallegas, que no pudieron hacer nada hasta que se llegó al descanso.

Tras la reanudación, el Navalcarnero pudo ampliar distancias en el marcador gracias a una buena oportunidad de Joaquín, quien encaraba dentro del área y remataba. Su disparo daba en Rai antes de que el cuero saliera por la línea de fondo. Rubén Albés movió banquillo dando entrada a Pastrana. Su participación sería vital para que el filial celeste diera un paso adelante a la búsqueda del empate y cercase con continuidad la portería de Isma Gil, que a partir de entonces se mostró tan solvente como había estado hasta entonces.

Otra vez dominaba el equipo celtiña y otra vez llegó un palo en forma de gol en contra. Barbosa internándose en el área, aprovechando un gran centro de Joaquín y enviando un potente disparo que se colaba por toda la escuadra, sentenciaba el choque.

A pesar de ello, los intentos del Celta B siguieron ya que un gol les volvía a hacer depender de sí mismos y en los últimos minutos buscaban el juego directo, enviando constantes balones al área. La buena actuación de la defensa local y la tranquilidad de Isma Gil impidieron que llegara el tanto que le hubiese dado vida al filial vigués.

Ficha técnica:

Navalcarnero: Isma Gil; Carlos, Álex González, Acosta, José Antonio; Ónega (Fran Santano, 78´), Molina, Cidoncha, Barbosa (Sergi, 79´); Joaquín (Jesús, 83´) y Édgar.

Celta B: Sotres; Kevin, Diego Alende, Rai, Ros; Juan Hernández, Agus, Dani Molina (Aarón, 75´), Álex; Drazic y Denni (Pastrana, 61´).

Goles: 1-0, (min. 37): Édgar. 2-0, (min. 75): Barbosa.

Árbitro: Santos Pargaña (comité andaluz). Amarillas al local Molina; y al visitante Ros.

Incidencias: Mariano González. Unos 1.000 espectadores.