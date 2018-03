El Celta B gana confianza en Barreiro

Era un derbi de necesitados aunque con fines muy diferentes. El Celta B quería los tres puntos para apurar hasta el final de la campaña sus opciones de disputar el play off de ascenso a Segunda División. El Racing de Ferrol, por su parte, ansiaba desesperadamente prolongar su racha de tres jornadas consecutivas sin perder, con dos victorias y un empate, para tratar de sacar la cabeza de los puestos de descenso. Al final, un gol de Juan Hernández al cuarto de hora de juego permitió a los vigueses ahondar en las urgencias de un conjunto departamental que fue mejor en la segunda mitad pero que acusó su delicada situación en la tabla clasificatoria y se marchó de Barreiro con una nueva derrota y la permanencia un poco más lejos.

Después de un nefasto final del 2017 y comienzo del nuevo año, con siete jornadas seguidas sin conocer la victoria, el filial céltico parece recuperar poco a buena la buena línea, aunque sin la solidez del inicio de temporada. Así, los pupilos de Rubén Albés acumulan con este triunfo ante el Racing de Ferrol su tercer choque seguido en casa saldado con victoria. Ahora queda mejorar a domicilio para intentar colar la cabeza de nuevo en el play off de ascenso.

El técnico céltico optó por un once muy similar a lo habitual en Barreiro, con la única modificación de uno de los refuerzos invernales, Álex Serrano, ocupando el puesto de Dani Molina en el mediocampo. Y, como es también norma en el campo vigués, el Celta B empezó el partido dispuesto a inclinar la balanza de su lado lo antes posible.

De hecho, aún no se había cumplido el minuto 2 de juego cuando un cabezazo de Dejan Drazic a un centro de Kevin desde la derecha obligó a Mackay a emplearse a fondo para despejar la pelota a córner.

Ya no hubo más avisos porque el siguiente acercamiento local acabó convirtiéndose en el 1-0. La acción la inició de nuevo Kevin, un lateral diestro que pide a gritos desde hace ya bastante tiempo una oportunidad en una categoría superior. Porque no solo cumple siempre con nota en defensa sino que, además, sus incorporaciones al ataque generan normalmente los acercamientos más peligrosos de su equipo. Así, a punto de cumplirse el cuarto de hora puso en centro a la llegada en el segundo palo libre de marca de Juan Hernández, que no desaprovechó el buen servicio para superar a Mackay.

La reacción del Racing de Ferrol al tanto recibido llegó unos minutos después por medio de un disparo potente pero muy lejano de Jacobo Trigo que atrapó sin grandes problemas Sotres.

Con el marcador a favor, el Celta B acentuó su habitual dominio de la posesión ante un rival demasiado tímido para la necesidad de puntos que atesora. Tanto que su primer acercamiento serio a la portería viguesa llegó a cuatro minutos para el intermedio, en una falta lateral que Maceira dejó para Joselu. El disparo del delantero departamental, en muy buena posición, se encontró en su trayectoria con un defensor céltico para despejar a córner.

Mientras, el filial céltico pudo asestar un golpe ya casi definitivo al encuentro a punto de llegarse al intermedio gracias a una excelente acción individual de Juan Hernández por banda izquierda. Pero Dennis Eckert, en posición muy forzada, remató como pudo su centro a las manos del portero rival.

La segunda mitad mostró a un Racing de Ferrol ya totalmente distinto. El conjunto de Ricardo López adelantó muchísimo sus líneas y la presión, saliendo a buscar al Celta B a su propio campo. Su complicada situación en la tabla clasificatoria provocaba que un posible empate en Barreiro fuese un jugoso botín a pesar de la necesidad de sumar puntos de tres en tres para escapar de descenso.

El filial céltico aceptó sin problema su nuevo papel, reculó y apostó por jugar con la necesidad de su rival para cerrar el choque en un contragolpe. Pudo hacerlo, sin embargo, en una acción a balón parado mediada la segunda parte. Fue en una falta lateral que entre Dennis y Nano peinaron para que la pelota se estrellara en el palo y se pasease por la línea de gol sin encontrar alguien que la empujara al fondo de la red.

La sentencia no llegaba y eso permitía al Racing de Ferrol empezar a creer seriamente en la posibilidad de volver a casa con algo positivo en la recta final del choque. Armental lo intentó en una acción personal que acabó estrellando en el lateral de la red. Poco después, Joselu obligaba a Sotres a lucirse para detener un buen disparo raso del goleador departamental. Y el meta vigués tenía que lucirse de nuevo instantes más tarde a otro buen lanzamiento de Juan Mera.

Dennis Eckert tuvo en sus botas la posibilidad de evitar apuros en los últimos cinco minutos ya que un error de Maceira le permitió recuperar un peligrosísimo balón y encarar mano a mano a Mackay. En lugar de rematar, el delantero alemán apostó por tratar de regatear al meta ferrolano, que adivinó su intención y le arrebató la pelota, regalando a los suyos la oportunidad de buscar una última opción que no llegó para rascar al menos un empate de Barreiro.