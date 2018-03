Unzué: "No habrá excusas si las cosas no salen bien mañana"

El Celta cerró la preparación para el partido de mañana ante el Málaga (Balaídos, 18:30 horas) y se dispone a vivir en las próximas horas la inauguración de la sede de la calle del Príncipe. Aunque la atención del club se centra en los actos instituciones, Juan Carlos Unzué cree que su equipo está capacitado para aislarse de la fiesta y no caer en distracciones que puedan pasar factura en un partido en el que los célticos vuelven a jugarse muchas de las opciones de clasificación para Europa. El técnico navarro ha convocado a los 19 futbolistas disponibles. Solo faltará Daniel Wass, al que ve muy recuperado de la hernia discal que le impidió participar en las dos jornadas anteriores y al que espera que en los próximos días se reincorpore a los entrenamientos. Aspas, que arrastra unas molestias en la rodilla derecha, está recuperado para una cita en la que la afición prepara un recibimiento especial al equipo y en el que Ana Peleteiro, medallista en el Mundial de Atletismo de Pista Cubierta, hará el saque de honor.

"No creo que sea un partido peligroso por mentalidad porque venimos de una derrota, porque es una cita clave para seguir cerca de nuestro objetivo y porque hay los suficientes ingredientes mentales para que todo el mundo esté al cien por cien. Veo un equipo que tiene ganas de que llegue el partido y seguir con nuestro objetivo cercano", señaló Unzué en referencia a que el Celta necesita ganar para seguir vivo en la pelea por los puestos europeos después de caer en sus cuatro salidas salidas, la última ante el Atlético de Madrid.

Resta importancia el técnico a que los numerosos actos por la inauguración de la sede, en el que participarán los jugadores, distraigan al equipo en la víspera de la visita del Málaga. Y pone como ejemplo el partido ante el Deportivo en Riazor, en días de muchos actos navideños y que se resolvió con una gran victoria en A Coruña (1-3). "Al final siempre es bueno que se hable del partido, pero en algunos momentos hay cosas importantes también y creo que no nos va a quitar ni una décima de nuestra atención. Espero que no les quite ninguna atención y después del partido no habrá excusa si no salen las cosas mal. Son actos positivos para nuestro club y tenemos que estar satisfechos y agradecidos también".

El Málaga, que sumó ante el Celta una de las tres victorias que lleva en LaLiga, se presenta en Balaídos con nuevo técnico: José González. "Es un equipo que desde que cambió de entrenador no combina demasiado y cuenta con jugadores más fuertes en su última línea para hacer segundas jugadas y ganar los balones largos. No se complica en su campo y en campo rival tiene calidad. Es curioso que haga poco gol, cuando a veces juega con cuatro delanteros. Eso es lo que me sorprende de ellos. Vamos a intentar aprovecharnos de esa situación", sostiene Unzué.

"Lo ideal sería dominar el partido desde el inicio y ponernos por delante en el marcador. Espero ponernos por delante y que lo podamos gestionar bien, pero el jugador tiene que estar preparado para todo. Lo importante es que la planificación y la idea no cambie", indicó el entrenador del Celta sobre el partido, en el que vuelve a dejar abierta la puerta a modificar el once con uno o dos cambios, sin dar pistas, y que la afición apoye al equipo como durante la visita a Vigo de la UD Las Palmas.