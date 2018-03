Iago Aspas: "Debemos aspirar a ganar el Mundial"

Iago Aspas es un hombre feliz. Tras ser citado por por séptima vez por Julen Lopetegui a solo unos meses de la lista definitiva para el Mundial de Rusia, el delantero céltico acaricia por fin el sueño de defender los colores de la selección española en la principal cita futbolística del planeta. El moañés aborda el desafío con las más altas expectativas, convencido de que España tiene recursos para revalidar el título logrado en 2010 en Sudáfrica y debe aspirar decididamente a ello. Los próximos amistosos frente a Alemania y Argentina, vigentes campeón y subcampeón del torneo, serán un excelente test para calibrar el estado de forma de la Roja, aunque antes Aspas piensa antes en derrotar mañana al Málaga en un duelo clave para las aspiraciones europeas del Celta.

-¿Cómo está esa rodilla derecha que tanto preocupa ?

-Algo mejor, aunque todavía con molestias. Ya me advirtieron y me iba a seguir molestando durante algún tiempo. Y bueno, haciendo trabajo de gimnasio y tratamiento con los fisioterapeutas.

-Imagino que su concurso en el partido de mañana contra el Málaga no corre ningún peligro.

-No. Siempre he dicho que lo quería jugar y llevo toda la semana trabajando con mis compañeros para tener minutos, aunque tiene que decidirlo el míster.

- ¿Le ha pasado factura este problema en los últimos partidos?

-No. Fue en el último partido en casa en que me empezó a molestar bastante ya antes del descanso. Lo hablé con el doctor, intenté entrenar en la siguiente semana del Atlético y me molestaba bastante. Hicimos una prueba para salir de dudas que no pasara nada y salió todo bien, aunque seguía teniendo esa molestia.

--¿Y llega bien a este partido?

-Sí, claro, sin problemas.

-¿Qué importancia le concede a esta visita del colista?

-Le doy mucha importancia a todos, pero quizás a éste un poco más porque significa volver a engancharnos arriba. Nuestros rivales tienen compromisos difíciles, venimos de una derrota dura y, bueno, después tenemos mucho tiempo hasta el siguiente partido y queremos marcharnos al parón de Liga con un buen sabor de boca.

-Todos los partidos valen tres puntos, pero hay algunos en los que no se puede fallar. ¿Es este éste es uno de ellos?

-Sí, y más jugando en casa. En Balaídos llevamos últimamente una buena dinámica y son tres puntos muy importantes porque queremos seguir peleando ahí y luego viene un tramo de calendario muy difícil. Quedan diez partidos y seguimos en la lucha.

-De alguna manera, la visita del Málaga activa la cuenta atrás en la carrera por Europa.

-Sí, porque entramos en el último tramo de la Liga, quedan diez partidos muy difíciles y tenemos que dar un paso al frente.

-El Celta ha sido uno de los tres equipos que ha perdido contra el Málaga. ¿Se han mentalizado para no volver a subestimarlo?

-Tenemos muy presente lo que nos pasó en La Rosaleda. Pensamos que con ponernos la camiseta del Celta ya les íbamos a ganar y no fue así. Ellos están en las últimas, por decirlo de alguna manera, pero si ganan aún pueden pensar que se enganchan, así que tenemos que cortar cualquier atisbo de reacción.

-¿La manera de hacerlo es apretarles desde el inicio?

-Por supuesto, sobre todo porque a ellos les va a pesar el paso de los minutos. Cuando entras en una dinámica negativa y estás ahí abajo, todo se hace más difícil. El Málaga no tiene malos jugadores y seguramente no ha merecido perder algunos partidos, pero cuando entras en esa dinámica tan mala es difícil salir adelante. A nosotros nos pasó hace cuatro o cinco años cuando estábamos abajo. A veces, siendo mejores que el rival, perdías ese partido por pequeños detalles.

-Después de esta última derrota en el Wanda hay diez partidos para intentar remontar 5 puntos al séptimo, tres rivales por delante y alguno más que viene apretando desde abajo. ¿Sigue viendo Europa como un objetivo factible?

-Es una pelea muy difícil, eso ya lo sabíamos desde el principio de la temporada. La Liga está muy igualada y ganando dos partidos seguidos vuelves estar arriba. Se trata, sobre todo, de ser regulares de aquí a final de temporada, pero claro que es factible.

-La irregularidad ha sido precisamente el gran problema que ha tenido el Celta. Ha competido bien en casi todos los partidos, pero a veces ha faltado determinación para trasladar al marcador la superioridad mostrada en el juego.

-Como te he dicho, la Liga está muy igualada. Es verdad que hemos tenido altibajos, pero no solo nos ha pasado a nosotros. Si te fijas, les ha pasado a casi todos los equipos de la zona media de la tabla. La Real Sociedad, que hace dos meses estaba sexto, ha tenido un bajón y ahora va decimocuarto. Pero si gana dos o tres partidos seguidos, todavía podría volver a meterse. Enganchando dos o tres victorias consecutivas, la cosa cambia.

-Al Celta le costó hacerse fuerte en Balaídos y ahora que lo ha conseguido encadena cuatro derrotas a domicilio.

-Al principio nos estaba costando más ganar en casa fuera y ahora nos está pasando lo contrario. Hay que intentar darle la vuelta e intentar ganar tanto en casa como fuera.

-En todo caso, Europa sí pasa por Balaídos.

-Claro, hay que ganar los cinco partidos de casa. Eso ayudaría nos mucho.

-Viendo que mañana no se espera una gran entrada, ¿qué mensaje le trasladaría a la afición?

-Pues que nos quedan diez partidos muy importantes, éste es el primero de ellos y no podemos subestimar al rival. No solo vamos a competir contra el Real Madrid o el Barcelona, también necesitamos a la gente contra el Málaga.

-A estas alturas, después de siete convocatorias consecutivas, ya no es una sorpresa que le llame Julen Lopetegui.

-Bueno, siempre es una sorpresa. Uno trabaja para ir, pero hay compañeros muy buenos que se tienen que quedar fuera porque solo pueden ir 23 o 24. Hay que seguir trabajando y haciendo las cosas bien en el Celta para continuar contando con oportunidades.

-Lleva dos años liderando el gol nacional en la Liga. ¿Realmente cree que el seleccionador puede permitirse prescindir de usted?

-Eso tendrá que decidirlo él. A mí también me ayudan mis compañeros y estar aquí en el Celta.

-¿Hasta que punto estimula la posibilidad de ir al Mundial su rendimiento en el Celta?

-Creo que no solo me motiva a mí, sino también a otros muchos compañeros del Celta que tienen la oportunidad de ir o pueden tenerla en el futuro, si siguen trabajando así. Pero no se trata solo del Mundial. La pasada temporada vivimos un año precioso y todo el mundo quiere volver a Europa, de eso no me cabe duda.

-¿Cuando debutó en Wembley en noviembre de 2016 pensaba que estaría en esta penúltima lista?

-Claro que no. En el fútbol pueden pasar muchas cosas de un mes para otro. Uno no sabe lo que puede ocurrir mañana o dentro de un mes y trabaja siempre para tener las máximas oportunidades. Cuanto mejor lo hagas en tu equipo, más oportunidades vas a tener.

-A estas alturas, no creo que nadie dude que va a estar en la lista definitiva.

-Esta [penúltima] lista era importante porque hace cuatro o cinco meses e que no hemos estado trabajando juntos y el míster le da mucha importancia a estos meses. Ahora hay que dar la cara, pero intentar ganarle antes al Málaga.

-La cita es importante por la exigencia de los rivales a los que se van a enfrentar, el campeón y el subcampeón, a solo tres meses de que arranque el Mundial.

-Sí, aunque ya hemos jugado, sobre todo en los últimos meses, partidos ante rivales muy buenos. Y no me refiero solo a los partidos de la fase de clasificación, en los que había algunos rivales más débiles, sino a otros amistosos que hemos jugado, como por ejemplo contra Rusia. Y ahora han programado partidos muy bonitos, contra Argentina o Alemania, que son muy buenas selecciones para ver cómo se encuentra el equipo.

-En la lista ha entrado alguna gente nueva, ¿qué le parece?

-No he tenido tiempo [la entrevista se hizo tras el entrenamiento poco después de conocerse la convocatoria del seleccionador] a verla demasiado, pero es más o menos lo que se esperaba.

-¿Le sorprenden las novedades a estas alturas?

-No, quizás Marcos Alonso, porque no estaba viniendo, o Dani Parejo, que no era tan fijo, pero los dos lo están haciendo muy bien con sus equipos y seguro que el seleccionador los ha visto con nivel más que suficiente para llamarlos.

-¿A qué debe aspirar España en este Mundial?

-España debe aspirar a ser campeona. Siempre con los pies en el suelo pero viendo el nivel que veo en los entrenamientos y en los partidos se puede aspirar a ganar el Mundial. Siempre hay que aspirar a lo máximo.

-¿Y a qué aspira Iago Aspas ?

-Pues primero entrar en la lista definitiva y, si tengo la gran suerte, disponer del mayor número de minutos posibles para ayudar a España a ser campeona.

-¿El siguiente paso, entonces, será alzarse con la titularidad?

-Entrar en la lista definitiva ya es muy importante para mí.

-¿Se la ha pasado alguna vez por la cabeza que podría el máximo goleador del Mundial?

-No había pensando ni en estar en el Mundial como para pensar en ser el pichichi.