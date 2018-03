Iago Aspas, a las puertas del Mundial de Rusia

Iago Aspas está a las puertas del Mundial. El delantero del Celta entró en la lista ofrecida por Julen Lopetegui para los partidos amistosos que la selección española disputará contra Alemania (23 de marzo en Dusseldorf) y Argentina (27 de marzo en el Wanda Metropolitano) y parece que su presencia en Rusia en el mes de junio está casi asegurada. En la lista dada por el técnico y como compañeros de la línea de ataque figuran Diego Costa y Rodrigo.





Lopetegui daba a la una de esta tarde la lista para los últimos amistosos que jugará la selección antes de concentrarse para el Mundial, que será cuando tenga nuevos compromisos de preparación. La relación de hoy, por esa circunstancia y por el calibre de los rivales (los dos finalistas del último Mundial, el de Brasil) hace pensar que difícilmente habrá margen para demasiados cambios.El delantero del Celta se ha convertido en un fijo para Lopetegui desde que decidiera convocarlo por primera vez en noviembre de 2011 después de que una lesión impidiese a Diego Costa entrar en el equipo para medirse a Macedonia y a Inglaterra. Fue precisamente en el encuentro ante los británicos en Wembley donde consiguió su primer gol. Desde entonces Iago no ha faltado en las listas de Lopetegui que se ha rendido a la espectacular trayectoria del gallego que la pasada temporada se convirtió en el máximo goleador nacional y que en la actual lleva camino de repetir ese logro. Aspas acumula en estos momentos la cifra de dieciséis goles, solo superado por los grandes anotadores del campeonato () e igualado con el delantero del Atlético de Madrid,De todos modos, aún quedará pendiente el momento de verse en la lista final para el Mundial de Rusia, algo que no llegará hasta finales del mes de mayo cuando, una vez acabada la Liga, Lopetegui ofrezca la lista definitiva de los 24 jugadores que acudirán a la gran cita futbolística del año. El seleccionador aún no ha concretado si, como hicieron sus antecesores en el puesto, ofrecerá primera una relación más amplia (en la que entraría gente joven para participar de los entrenamientos antes de que se incorporen los futbolistas que pudieran estar pendientes de disputar con sus clubes las finales de los torneos continentales) o directamente llamará a los que acudirán a Rusia.