Iago Aspas continúa entre algodones

El Celta regresó ayer a los entrenamientos para preparar el partido del domingo ante el Málaga (Balaídos, 18:30 horas), en el que será baja Daniel Wass, que se recupera de una hernia discal. Unzué tiene a su disposición al resto de la plantilla, después de que Andreu Fontás recibiese el alta médica el lunes. Sin embargo, los recuperadores del equipo vigués mantienen entre algodones a Iago Aspas, que arrastra dolores en la rodilla derecha desde la semana pasada y que le obligó a jugar infiltrado en el Wanda Metropolitano. Sin embargo, el moañés se muestra convencido de que estará en condiciones para enfrentarse al Málaga, partido en el que el equipo vigués buscará los tres puntos para mantenerse con opciones en la pugna por una plaza europea.

A pesar de las dificultades meteorológicas por el paso de la borrasca "Gisela", que dejó abundantes lluvias y fuertes vientos en la mañana de ayer en la ciudad deportiva de A Madroa, Iago Aspas entrenó con normalidad con el resto del grupo, que ayer se reincorporó al trabajo después de disfrutar de una jornada de descanso.

El mal tiempo obligó a Juan Carlos Unzué a retrasar el inicio del entrenamiento y a cambiar de escenario. El Celta utilizó un campo anexo de hierba sintética para evitar un terreno resbaladizo que pusiese en peligro la integridad física de los jugadores.

Una vez concluido el entrenamiento, para Aspas comenzó una larga sesión de recuperación en el vestuario sobre la rodilla dolorida. El jefe de los servicios médicos del Celta restaba importancia la semana pasada a la lesión del moañés: "Le hemos hecho pruebas y no tiene ninguna lesión importante. Lo hemos dejado descansar un poco por precaución, pero esperamos que no tenga ningún problema para entrenar y para jugar", señaló entonces el doctor Juan José García Cota.

Aspas jugó infiltrado contra el Atlético de Madrid y sobre la rodilla derecha llevaba un vendaje elástico adhesivo para proteger la rodilla derecha. Tuvo una actuación gris el delantero céltico en el Metropolitano, mermado físicamente por las molestias en la articulación.

Los dolores no le han remitido, según reconoció ayer el jugador nada más acabar la sesión de recuperación. A pesar de esos problemas físicos, Aspas se muestra convencido de que el domingo estará en condiciones para enfrentarse al Málaga.

El moañés afronta un momento importante de la temporada, pues mañana estará pendiente de la lista de convocados del seleccionado español para los partidos amistosos ante Alemania y Argentina. El máximo goleador del Celta es un fijo para Julen Lopetegui desde que lo llamase por primera vez a la selección en noviembre de 2016. Su sueño es acudir al Mundial del próximo verano. Parte de las opciones de estar en Rusia pasan por aparecer mañana entre los elegidos por Lopetegui.

La gran temporada que está realizando Aspas le convierte en uno de los favoritos para completar la delantera de la selección española que peleará por la Copa del Mundo a partir de junio. El céltico es el máximo goleador español de LaLiga, con 16 goles. Además, tiene una gran influencia en las acciones de ataque del equipo vigués. A ello le añade 5 asistencias de gol y junto a su compañero Maxi Gómez forma la segunda pareja más letal de la competición española.

Los fisioterapeutas del Celta mantienen al moañés entre algodones para que continúe liderando al equipo de Unzué y pueda lucir de nuevo su talento con la selección española, con la que debutó en el mítico estadio de Wembley con un gol excelente minutos después de salir a jugar.

La dolorida rodilla, donde los médicos no le han detectado ninguna lesión, no impedirá a Aspas jugar el domingo contra el colista de LaLiga. A la cita faltará su compañero Daniel Wass, que sumará su tercera ausencia consecutiva después de caerse a última hora de la lista de convocados para el partido contra la UD Las Palmas. Una lumbalgia cortó la presencia continuada del danés en el once céltico desde el primer partido de la temporada. Wass tampoco pudo estar el domino pasado en el Wanda Metropolitano. Días antes, el doctor García Cota anunció que al centrocampista escandinavo le habían detectado una hernia discal lumbar. Continúa de baja y sin aparecer en los entrenamientos con el resto de los compañeros. El danés será baja ante el Málaga. Después tendrá dos semanas para recuperarse, pues se paraliza LaLiga para los compromisos internacionales de la selección. El Celta reanuda la competición el sábado 31 de marzo en San Mamés (16:15 horas).

Antes, el equipo vigués tendrá que recibir al conjunto malagueño, duelo para el que Iago Aspas estará en condiciones, a pesar de sus dolores en la rodilla derecha. Los cuidadores del Celta mantienen al moañés entre algodones, no quieren que se pierda ningún partido del equipo vigués ni la posibilidad de seguir competiendo con la selección española para estar presente en el Mundial de Rusia.