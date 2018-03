Las lesiones complican la vida al Celta

Las lesiones están complicando los planes de Juan Carlos Unzué para la tentativa de asalto al Wanda Metropolitano, el inexpugnable campo del Atlético de Madrid, que el Celta visita por primera vez mañana en busca de un triunfo que reafirme sus opciones europeas.

El técnico celeste no dispone para este partido de Daniel Wass, que sufre una hernia discal de incierto pronóstico, y cuenta con la duda de Iago Aspas, con molestias en la rodilla derecha, amén de la consabida baja del defensa central Andreu Fontás.

La situación de Wass, un tipo que lo ha jugado prácticamente todo en las últimas campañas, es de largo la más inquietante. La lumbalgia que impidió al centrocampista danés vestirse de corto el lunes frente a Las Palmas ha derivado en una lesión de mayor calado.

El jefe de los servicios médicos del Celta, Juan José García Cota, reveló ayer que el futbolista sufre una hernia de disco lumbar que le mantendrá alejado de los terrenos de juego al menos los dos próximos partidos y que, en el peor de los casos, si no funciona el tratamiento que se le ha prescrito, podría llevarle al quirófano. "Wass lleva unos días con una lumbalgia, le hemos hecho una resonancia y hemos detectado que tiene una hernia discal lumbar", explicó ayer el facultativo céltico en rueda de prensa tras el entrenamiento celebrado por el equipo en A Madroa.

"El tratamiento va a ser conservador, con fisioterapia, veremos si alguna infiltración. No nos plateamos de momento el tratamiento quirúrgico, pero no se descarta dependiendo de la evolución de la lesión", apuntó García Cota, que precisó: "En este momento sigue con el protocolo de tratamiento e iremos viendo cómo evoluciona. Ahora mismo está mejor, aunque no lo suficientemente bien como para entrenar".

El responsable médico celeste se mostró prudente a la hora de ofrecer un pronóstico de recuperación, ahora mismo incierto. "Es difícil de predecir [el tiempo de baja] porque va a depender de su evolución y de cómo él se encuentre. Lo habitual es que este tipo de procesos evolucionen bien, pero va a ser el día a día el que nos diga cómo hay que proceder", señaló.

El jefe de los servicios médicos del Celta sí dejó claro que incluso en el más favorable de los supuestos, Wass se va a perder la visita al Wanda Metropolitano y el siguiente partido contra el Málaga, programado para el siguiente domingo en Balaídos. "No vamos a arriesgar porque después hay parón de selecciones y es un tiempo que nos va a venir muy bien. Si la semana que viene la evolución no es todo lo buena que esperamos, le haremos una infiltración en la columna para intentar acelerar su mejoría, pero no con la idea de que juegue el domingo", subrayó.

El problema de rodilla de Iago Aspas es bastante menos preocupante. "Iago no ha entrenado porque tiene una pequeña molestia en la rodilla derecha", aclaró García Cota. "Le hemos hecho pruebas y no tiene ninguna lesión importante, Lo hemos dejado descansar un poco por precaución, pero esperamos que no tenga ningún problema para entrenar mañana [por hoy] y, en su caso, jugar el domingo", explicó.

En su comparecencia en A Madroa, el facultativo céltico se refirió también a la situación de Andreu Fontás, que cumple su tercera semana de baja por causa de una lesión en el músculo plantar de su pierna izquierda. El zaguero, en la última fase de recuperación, está descartado para el duelo de mañana contra el Atlético de Madrid pero, si nada se tuerce, estará a disposición del técnico para el compromiso de Balaídos ante el Málaga. De momento, hoy se reincorpora al trabajo con el grupo. "Fontás está cumpliendo los plazos que habíamos establecido. Si no hay novedad, mañana [por hoy] empezará a entrenarse con el equipo, aunque no estará disponible para jugar el domingo. Si mañana entrena con el grupo y tolera bien la prueba, a partir del lunes o el martes empezará a entrenar normal", observó García Cota.