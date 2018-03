Lobotka, a por el récord de Nené

El paso de Stanislav Lobotka por Vigo puede resultan tan efímero como el de David Silva, el menudo centrocampista canario que contribuyó a que un Celta recién ascendido se clasificase para la segunda competición de la UEFA. La irrupción del pivote eslovaco en la Liga española ha causado una sensación parecida a la de Silva entonces, que había llegado a Vigo cedido por el Valencia después de pasar un año de aprendizaje en Eibar.

Lobotka no ha necesitado superar un proceso de adaptación, al igual que su compañero Maxi Gómez. Unzué apostó por ambos en el once inicial del partido inaugural de la temporada y de ahí no se han apeado.

El uruguayo sí estuvo ausente en una ocasión por imperativo legal: fue sancionado con un partido por acumulación de tarjetas amarillas. Lobotka lo ha jugado todo porque es un futbolista muy disciplinado, además de brillante. El lunes le mostraron la segunda cartulina de la temporada, a pesar de jugar en una de las posiciones donde más faltas se producen.

El menudo centrocampista va camino de repetir el récord del brasileño Nené, que en su estreno en el Celta participó en todos los partidos de la temporada 2006-07, como se encargó de recordar @AfoutezaRCCelta. Desde entonces, ningún debutante con el Celta ha acumulado tantas actuaciones seguidas. Lleva veintisiete el eslovaco. Le restan once para concluir el curso y es posible que sean los últimos que dispute con la camiseta celeste. Cuenta con muchos pretendientes. En enero pasado, el Inter de Milán presentó una oferta económica que no satisfizo al club vigués, que se apresuró a mejorarle el sueldo y subirle la cláusula de rescisión del contrato hasta los 50 millones de euros para garantizarse un traspaso más acorde al potencial de un futbolista que parece preparado para jugar en uno de los grandes clubes europeos. Su salto del fútbol danés al español le concede mayor valor cuando, además, no cumplirá los 24 años hasta el próximo mes de noviembre.

Los focos en el fútbol se centran casi siempre en los goleadores, muy pocas veces en los movimientos de un centrocampista. Con Lobotka en el campo resulta imposible no fijarse en su facilidad para sortear rivales con el balón pegado al pie o girar sobre sí mismo para salir disparado hacia el ataque.

No tardó en convencer a Unzué de que estaba capacitado para llevar el peso del Celta, aunque en la plantilla estuviese un pivote tan prometedor como el serbio Nemanja Radoja, seguido también por importantes clubes.

Después de situarlo como interior en los primeros partido de la Liga, el técnico navarro mandó a Lobotka a la posición que más le gusta y en la que mejor desarrolla su potencial como organizador y distribuidor. A estas condiciones añade una gran capacidad para recuperar el balón. Y en ese trabajo incesante, el internacional eslovaco no necesita jugar duro. Lo demuestran las dos tarjetas que suma en veintisiete jornadas. Si le respetan las lesiones, igualará el récord que hace más de una década estableció el brasileño Nené.