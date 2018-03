Ventaja histórica con el eterno rival

El Celta vive momentos de bonanza en Primera División después de ascender a la máxima categoría en el verano de 2012. Al mismo tiempo, su eterno rival se enfrenta a serios problemas para mantenerse en la élite, cuyo objetivo no pudo conseguir en la primavera de 2013. El Deportivo ascendió al año siguiente. Pero, acuciado por las deudas, no acaba de consolidar un proyecto que parece abocado al fracaso nuevamente. Y en el escenario actual, el equipo celeste acaba de establecer una ventaja histórica ante el blanquiazul. A ambos le separan 19 puntos en LaLiga, con lo que el Celta se sitúa a 7 únicamente de superar la marca de 1.833 puntos que posee el Deportivo en la clasificación histórica de LaLiga. Si Clarence Seddorf no lo remedia, el equipo coruñés cederá en las próximas semanas a su eterno enemigo la undécima plaza en el ranking del fútbol español. Entonces, el celtismo tendrá otro motivo más para proclamar que su equipo es el rey de Galicia, aunque en sus vitrinas solamente luzca el título de la Intertoto.

El conjunto celeste está a un paso de garantizarse su tercer periodo más largo en Primera División, pues el próximo curso alcanzará siete temporadas seguidas en la élite tras su último ascenso. En este periodo, el club vigués ha ido recortando la diferencia de puntos que había situado al Deportivo a las puertas del top ten de LaLiga. Siete puntos que podrían neutralizar los célticos en las once jornadas que restan de campeonato. En ese caso, el Celta adelantaría nuevamente al Deportivo en el número de puntos totales sumados en Primera División. Tras ganar el lunes a la UD Las Palmas, los celestes suman un total de 1.827 puntos, después de que en enero de 1940 se estrenase en la máxima categoría con una derrota en Zaragoza por la mínima (2-1). En su debut en Primera, el conjunto vigués tardó cinco jornadas en estrenar su casillero de puntos. Fue en casa del Sevilla, al que derrotó por goleada (1-4).

Su récord de puntuación en un año lo estableció el equipo vigués en dos temporadas: 1998-99 y 2005-06, con Víctor Fernández y Fernando Vázquez, respectivamente, como entrenadores.

En este curso, el Celta y el Deportivo partían con el objetivo de clasificarse de nuevo para las competiciones europeas. Ambos llegaron al derbi de Riazor con apenas 3 puntos de diferencia a favor de los célticos. Pero los blanquiazules cayeron por 1-3 y comenzaron una racha nefasta de resultados que acabó con la destitución de Cristóbal Parralo, que meses antes había sustituido a Pepe Mel.

Tras celebrarse la vigésimo séptima jornada, el Celta ha doblado en puntos a su eterno rival, que con 19 puntos se mantiene en la penúltima plaza, a tres de la salvación. Once "finales" le esperan al equipo coruñés para evitar otro descenso a Segunda División, con el que ha coqueteado peligrosamente en los últimos años. Desde su regreso a la élite, en 2014, el Dépor no superó la decimoquinta plaza. Esos malos momentos los ha aprovechado el Celta para acortar distancias en la clasificación histórica de LaLiga. Solo le separan seis puntos cuando los célticos alcanzan la mayor ventaja con el eterno rival.