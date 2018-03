Paco Jémez: "Teníamos que haber sabido defender"

A la UD Las Palmas se le escapó otra buena oportunidad para salir de los puestos de descenso. El equipo de Paco Jémez fue incapaz de defender el gol de Erik y se dejó sorprender por el Celta en los últimos minutos. Por ello, el técnico del conjunto canario se mostraba apesadumbrado, aunque confía en salir a flote con la actitud de su equipo.

"No nos ha llegado con ponernos por delante en el marcador ante un gran rival. El que tuvo la oportunidad de ganar el partido fuimos nosotros. Pero parece que estamos a ver quién es el menos malo y eso a mí no me consuela, me entristece", dijo Jémez tras la clara ocasión de Aguirregaray cuando el Celta perdía 0-1.

"El equipo ha estado bien, da el nivel y por eso a mí ya me tiene ganado, porque los jugadores dan todo lo que tienen y somos capaces de generar más ocasiones. Con eso nos dará para ganar, no sé si para salvar la categoría, pero sí para competir con el resto".

"Teníamos que haber sabido defender. Si hubiéramos marcado el segundo, seguramente hubiésemos ganado. Se puede hacer mucho más en los goles del Celta, pero el resultado es el que es", lamentó.