Juan Carlos Unzué: "Hemos tenido fe en la victoria"

El Celta continúa vivo en la pelea por un puesto europeo después de las dudas que dejaron sus tres derrotas seguidas a domicilio. Con los tres puntos de ayer, Juan Carlos Unzué cree que su equipo ya no se apeará de ese "tren", en el que casi nadie es capaz de mantener una línea regular.

"No cambia la perspectiva con la derrota del Villarreal. Miramos también para el sexto puesto y no nos vamos a bajar de ese tren con facilidad. El equipo lo ha demostrado hoy con el rival poniéndose por delante. Lo importante es que volvemos a estar ahí y esta va a ser una carrera de fondo", explicó el entrenador del Celta a la conclusión de un partido agónico.

Aunque la séptima plaza obligará a recortar las vacaciones de los futbolistas para disputar tres eliminatorias previas, Unzué cree que no será inconveniente alguno para buscar esa plaza. "Nos lo vamos a pensar un poco (risas) [si pelean por la séptima plaza]. Con la ilusión que tenemos desde el primer día, ahora no nos vamos a poner a pensar en si tenemos tres eliminatorias previas. Dónde hay que firmar. Si me entero que hay algún jugador que no quiera estar en la séptima plaza, ya me encargaré yo de que el año que viene no continúe en el equipo", zanjó el navarro.

Al entrenador del Celta le gustó el arranque de su equipo, a pesar de que llegó al descanso con empate a cero: "La primera parte ha sido de mucho ritmo y buena actitud. A partir del gol, hemos tenido un poco más de calma y efectividad. A ellos les ha costado salir un poco más y estoy muy contento porque el equipo ha tenido fue y ha marcado ese segundo gol".

Destacó Unzué a Aspas, aunque no marcase. "La mejor forma de argumentar que tiene un jugador es hacer lo que está haciendo esta temporada Iago. No solo nos da goles sino por la actitud que muestra y cómo arrastra a todos los demás. Es un jugador importantísimo y clave para nosotros".

Y admite que no quiso "forzar" con Wass, baja por una lumbalgia que se le complicó en la mañana de ayer.