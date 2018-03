Brais Méndez: "Había mucho en juego y este triunfo nos da moral"

Brais Méndez era un hombre feliz a la conclusión del partido por haber contribuido a un triunfo muy importante para reforzar la moral del Celta en la carrera por Europa. "Sabíamos lo que nos jugábamos. Había mucho en juego y esta victoria nos da moral", declaró el canterano céltico en la zona mixta de Balaídos. "Sabíamos de la importancia del partido. Han salido intensos por lo mucho que se jugaban pero y no lo podíamos dejar pasar. Había que ganar y lo hemos hecho", agregó.

El centrocampista valoró la reacción del equipo para remontar el partido y celebró el afortunado gol de Pablo Hernández que acabó dándole al triunfo a los de Juan Carlos Unzué. "Hemos generado muchas ocasiones y lo importante es que balón entró, aunque sea de cualquier manera", dijo Brais, que intenta asumir con naturalidad de doble condición de jugador del filial y del primer equipo. "Es difícil a veces porque no sabes con quién vas a ir, pero soy jugador del filial y me adapto. Me debo al club y no tengo ningún problema en jugar con el filial", apuntó.

El autor del gol de la victoria, Pablo Hernández, se mostró contento con su gol, pero sobre todo con un triunfo necesario para no perder pie en la tabla. "Contento por el triunfo. Sabíamos que era importante lograr estos tres puntos en casa contra un rival difícil", indicó el Tucu, que añadió: "Las cosas no se estaban dando como uno quería, pero lucharé para lograr la titularidad. Bienvenido sea [el triunfo] para el equipo y estoy contento por el gol".