Tucu Hernández: "Las cosas no me estaban saliendo como quería"

Pablo Hernández, autor del gol de la victoria del Celta a dos minutos del final del partido, reconocía su alegría y el sufrimiento que habían pasado ante Las Palmas: "Estoy contento por el triunfo ante un rival que nos puso las cosas complicadas, que está jugando por salvarse y eso siempre les convierte en equipos difíciles".

El internacional chileno tiene claro que "sabíamos que iba a ser difícil porque jugábamos contra equipo que maneja bien la pelota y tiene calidad. No estuvimos bien en el último pase, pero al final llegamos donde queríamos". Preguntado sobre si había celebrado el gol con un exceso de rabia dada la situación que está pasando porque no es titular, el jugador del Celta insistió en que "las cosas no me están saliendo como quería, pero seguiré luchando para hacerme con un sitio en el once titular".