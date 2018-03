Jémez: "El Celta nos va a exigir mucho"

La UD Las Palmas se presenta hoy en Vigo con 20 puntos, a uno de la salvación, pero con la moral por las nubes después de empatar la semana pasada con el Barcelona. "Después de todo lo que ha pasado, estar donde estamos es para hacer una fiesta", aseguraba entre risas ayer Paco Jémez, que continuó: "Con tantas situaciones incomprensibles y problemas de los que somos responsables, estar en estos momentos en disposición de pelear por salvar la categoría es una gran noticia. La situación no está para tirar cohetes, pero podría ser muchísimo peor. A partir de ahí, hay que crecer y buscar algo que nadie ha hecho hasta ahora -mantener la categoría sumando sólo 11 puntos en la primera vuelta-".

El entrenador del equipo canario no podrá contar en Balaídos con su máximo goleador, Jonathan Calleri, sancionado con un partido por acumulación de tarjetas amarillas. Jémez se muestra crítico con sus delanteros: "No estoy nada contento con lo que el equipo hace en ataque. Hay jugadores que en tres o cuatro partidos no han tirado a puerta. Yo no lo he vivido en mi vida. Soy el máximo responsable de lo que el equipo hace en el campo, pero a la vez tendré que pedir responsabilidades a ellos porque todavía no he visto a ese equipo que yo quiero en ataque".

En la rueda de prensa celebrada ayer en Las Palmas, el entrenador andaluz se volcó en halagar al Celta, al que define como "un gran equipo" y recuerda los objetivos de los de Unzué en esta temporada: "Creo que sigue teniendo su meta de entrar en la competición europea. Me parece que tiene un equipazo, muy consistente en todas las líneas y con una pareja atacante que después de Messi y Suárez es la mejor", comentó en referencia a Aspas y a Maxi. "Es un equipo que tiene gol, posesión y que nos va a exigir mucho si queremos ganar", añadió el técnico de la UD Las Palmas.