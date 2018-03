Celta-Las Palmas| El Celta apura sus opciones europeas

El Celta recibe esta noche a la UD Las Palmas (Balaídos, 21 horas, Gol TV) con la necesidad de sumar los tres puntos en juego que le mantengan en la pugna por la séptima plaza, de la que se cayó hasta la undécima posición después de encadenar tres derrotas a domicilio. La última, en Girona, dejó muy malas sensaciones por el juego gris de un equipo que volvió a desangrarse en las jugadas de estrategia. Pero las ilusiones de clasificarse para la competición europea se mantienen vivas en el celtismo gracias a las cuatro jornadas sin perder que suman los de Unzué en Vigo. La cita de hoy adquiere mayor importancia, si cabe, para una UD Las Palmas que está amenazada de descenso desde el arranque de LaLiga y que se presenta con el tercer entrenador de la temporada. Con Paco Jémez, el equipo canario ha mostrado una ligera mejoría y si gana saltará a la zona de confort.

Si el estado de ánimo cuenta, en esta ocasión el Celta se presenta con desventaja, pues viene de encajar una derrota en Girona por su falta de resolución ofensiva y un nuevo despiste defensivo en una jugada de estrategia. La UD Las Palmas, por el contrario, consiguió una gran dosis de autoestima con el empate que le arrancó al Barcelona, después de que Messi dejase otra perla con una falta directa.

Sin embargo, Jémez no podrá contar para la cita de Balaídos con Jonathan Calleri. El delantero argentino, autor del gol de penalti ante Ter Stegen y máximo anotador del conjunto canario, con siete tantos, se ha quedado en las islas por sanción, pues agotó el ciclo de cinco tarjetas amarillas.

Por el contrario, el Celta recupera a Gustavo Cabral, que se perdió el duelo de Girona también por exceso de cartulinas. Unzué dispone de toda la plantilla, a excepción del lesionado Andreu Fontás. El resto de los diecinueve futbolistas han sido convocados por el técnico navarro, que posiblemente introduzca varios cambios en el once con respecto al que salió derrotado de Montilivi.

En tierras catalanas se confirmó el buen momento que atraviesa Emre Mor, el más destacado de los célticos. El turcodanés aprovechó la oportunidad de sustituir a Pione Sisto para mostrar su calidad en las conducciones veloces con balón, aunque le faltó precisión en el último pase. El exjugador del Borussia Dortmund ha mostrado una gran progresión en el trabajo defensivo, por lo que se ganó la oportunidad de continuar en el once una semana más. Por delante, Iago Aspas y Maxi Gómez son intocables. No marcaron en Girona, pero sus goles sirvieron para que el Celta se impusiese al Eibar en la anterior cita en Balaídos. El uruguayo conoció ayer una nueva convocatoria con la selección absoluta de su país para disputar dos partidos amistosos en China: 23 de marzo ante la República Checa y tres días después frente a Gales.

Las dudas sobre el posible equipo inicial de Unzué se sitúan en el centro del campo y en la defensa. En la medular, Lobotka es la pieza más valiosa en estos momentos para el conjunto celeste. El eslovaco es uno de los mejores mediocentros del campeonato. Para acompañarle, Unzué seguirá confiando posiblemente en Daniel Wass, a pesar de que el danés no pasa por su mejor momento de forma. El tercer centrocampista presenta más dudas, pues es una de las piezas que sufre más rotaciones en el esquema del técnico navarro. Pablo, el Tucu, Hernández, puede ser una de las novedades del once del Celta ante la UD Las Palmas, ante la que el internacional chileno se enfrentó en la primera vuelta del campeonato en el estadio de Gran Canaria. También cuenta con posibilidades de regresar al once titular Nemanja Radoja, que salió de inicio ante el Eibar y días después cedió el puesto a Jozabed Sánchez. El andaluz, sin embargo, tuvo una floja actuación en Montilivi. Con Lobotka y Wass como fijos, el tercer centrocampista saldrá de la terna que forman el Tucu Hernández, Radoja y Jozabed.

En parecida situación se encuentran los defensas centrales, otra de las posiciones que más relevos registra en el once céltico. Hasta cinco parejas ha utilizado Unzué en lo que va de Liga. La baja del lesionado Fontás simplifica, en esta ocasión, las alternativas del preparador del Celta, que posiblemente se decante por el dúo Cabral-Sergi Gómez. Fue el mismo que eligió para el anterior duelo con los canarios y el que más veces ha aparecido en el equipo inicial. En ese caso, el sacrificado sería Facundo Roncaglia, habitual pareja de Sergi Gómez en las últimas jornadas de Liga. La misma se rompió precisamente ante el Eibar, pues entró Cabral por su compatriota. El más veterano de la plantilla del Celta no pudo mantener la titularidad en el once porque completó el ciclo de tarjetas amarillas al ver la quinta ante el equipo armero.

El equipo titular se completa con los laterales Hugo Mallo y Jonny Otto y el portero Rubén Blanco, que tampoco estuvo acertado en el gol del extremeño Portu en Montilivi.

Ayer, Unzué hizo pública una lista con diecinueve jugadores, de los que uno será descartado antes del partido contra una UD Las Palmas que viaja con el mismo número de futbolistas. En esta ocasión, Jémez ha recurrido a la cantera para completar una lista en las que no están el sancionado Calleri y los lesionados Bigas, Peñalba, Momo y Emenike. Los dos últimos no se recuperaron a tiempo para viajar a Vigo, a donde los de Jémez llegan con la moral por las nubes después de empatar con el líder del campeonato. Contra el Barcelona, el equipo canario confirmó la mejoría que venía mostrando en las cuatro últimas jornadas, en las que ha sumado tres igualadas.

El mérito de los canarios es mayor después de perder en las últimas semanas a una de sus referencias en el centro del campo: Jonathan Viera aceptó una millonaria oferta del Beijing Guoan chino, el mismo club que también tanteó al céltico Iago Aspas.

A pesar de los problemas que surgen cuando los resultados positivos no acompañan y de inconvenientes como perder piezas claves, la UD Las Palmas no arroja la toalla en su pelea por evitar el descenso. La principal duda de Jémez es el sustituto de Calleri. El canterano Expósito cuenta con más opciones que el nigeriano Imoh Ezekiel. En el 4-2-3-1 que maneja el cordobés, Halilovic, Tana y Toledo forman la línea de tres cuartos, con Etebo y Vicente Gómez como pivotes. En la defensa estarán Macedo, Gálvez, Navarro y Aguirregaray, con el argentino Chichizola en la portería. El Celta, por su parte, apura sus opciones de clasificarse para Europa.