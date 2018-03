El entrenador del Celta reconoce su admiración por el técnico de la UD Las Palmas. "Siempre me ha gustado Paco Jémez, porque es un entrenador que arriesga, que está cercano a mi idea. Me gustan mucho esos entrenadores, pero eso no quiere decir que también me gusten otros", apunta antes de hablar del duelo que les espera el lunes ante el conjunto canario: "Va a ser un partido de idas y vueltas y de presionarnos los unos a los otros . Vamos a ver quién está mejor. Va a ser un partido de agresividad, de tener confianza en lo que se está haciendo, de buen posicionamiento. Tanto nuestras vueltas a portería como nuestros acompañamientos a la portería rival van a ser claves para recuperar el balón o para los repliegues". Sin su goleador Calleri, Unzué cree que Jémez apostará por el canterano Expósito, de característica similares a las del argentino.