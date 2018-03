El Celta B remonta con grandeza al líder

Importante victoria la lograda ayer tarde por el Celta B ante el líder de la competición. Un Fuenlabrada que con la pérdida de efectivos en el mercado invernal está comenzando a sufrir, a pesar de que ayer en Barreiro se puso por delante en el marcador.

Rubén Albés se vio de nuevo obligado a modificar el "once" inicial ante la convocatoria de Brais Méndez con el primer equipo. Por ello, el técnico vigués optó por colocar un doble pivote formado por Rai y Álex Serrano, con Dejan Drazic como media punta, Agus y Juan Hernández en las bandas, y Dennis en punta. Los dos equipos buscaban la victoria por la importancia de los tres puntos en juego, y eso benefició el espectáculo, con dos equipos que buscaban la portería contraria.

A pesar del ritmo, ninguno de los dos equipos lograba generar ocasiones de peligro, hasta que a los dieciocho minutos llegó una jugada en la que los célticos se quedaron quietos reclamando un fuera de juego de Dioni, pero el colegiado no lo señaló y el jugador madrileño fusiló a Sotres, que nada pudo hacer por evitar el tanto.

En estos casos lo mejor es reaccionar a pronto, y una de las virtudes del filial que entrena Rubén Albés es que el equipo no se viene abajo tras encajar un gol y continúan como si no hubiera pasado nada. No habían pasado ni cinco minutos de juego tras el tanto madrileño, cuando un centro al área es mal despejado por la defensa del Fuenlabrada fusilando finalmente Agus el tanto de la igualada. Una buena dosis de moral para un momento del partido en que las cosas se le habían puesto cuesta arriba a los vigueses.

A partir de ese momento el partido se convirtió en un tira y afloja. El Celta B seguía jugando al ataque y Dennis tuvo en sus botas dos buenas oportunidades para romper la igualada, pero la primera la estrelló en el palo y en la segunda el balón salió fuera por poco. Pero no todo era dominio de los jugadores vigueses, pues el Fuenlabrada también se mostró ambicioso y apostaba por acercarse a las inmediaciones del área defendida por Sotres.

El filial comenzó fuerte en la segunda parte, volviendo a tener presencia ante la portería de Pol. Fue Agus, quien regatea a un defensor y cede el balón atrás, al que llega Drazic que golpea con fuerza, despejando el guardameta del Fuenlabrada a córner. El Celta B trataba de tener la posesión del balón en el centro del campo, pero los madrileños presionaban muy arriba y les costaba jugar, pero aún así las ocasiones de gol llegaban. En el minutos sesenta y dos la ocasión es de nuevo para Dennis. Dani Molina entra en el campo, y no pudo tener mejor entrada, pues dos minutos más tarde lograba el tanto que suponía la victoria. El tanto espoleó a los juagdores del Fuenlabrada que dieron un paso al frente buscando la igualada. El filial se defendía bien y esperaba una contra para sentenciar el encuentro. Agus la tuvo en el minuto setenta y nueve, pero el balón no quiso entrar por lo que hubo que sufrir hasta el final.