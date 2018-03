Cabral-Sergi, la pareja favorita de Unzué en el eje de la defensa

Juan Carlos Unzué no suelta prenda sobre el once que opondrá mañana a la UD Las Palmas (Balaídos, 21 horas). El navarro es muy celoso en los detalles y siempre espera hasta última hora para comunicar a los jugadores quiénes salen de cara en cada jornada. El Celta recupera a Gustavo Cabral, después de que el central argentino cumpliese el correspondiente partido de sanción por agotar el cupo de cinco cartulinas amarillas ante el Eibar y perderse la visita a Girona. De vuelta a la competición, Cabral cuenta con muchas posibilidades de recuperar la titularidad ante el conjunto canario. El favorito para acompañarle en esta ocasión es Sergi Gómez, pues el catalán se ha convertido en el defensa central que más en forma está de la plantilla celeste. Además, la pareja Cabral-Sergi es la más habitual con Unzué en lo que va de temporada. También es con la que más puntos ha sumado el Celta: 12 de los 35 que posee el equipo vigués tras veintiséis jornadas de Liga. Además, ambos zagueros cuentan a su favor con que su entrenador ya los eligió como pareja para el partido de la primera vuelta en el estadio de Gran Canaria, donde los célticos golearon (2-5), aunque en los minutos finales permitieron que los locales maquillasen el resultado con un par de tantos.

La baja de Andreu Fontás, debido a la lesión muscular que sufrió la semana pasada durante un entrenamiento, despeja parte de las dudas de Unzué para elegir a la pareja del eje de la defensa, donde ha utilizado hasta cinco combinaciones diferentes en lo que va de curso.

A pesar de que el dúo Cabral-Sergi es al que más ha recurrido Unzué, en las últimas jornadas ha cobrado fuerza el formado por Roncaglia y por Sergi: en seis de los siete compromisos anteriores del Celta han actuado juntos el exjugador de la Fiorentina y quien se formó en la cantera del Barcelona. Es más, Sergi suma siete jornadas consecutivas como titular. El catalán, de hecho, es el central que más partidos suma con Unzué: 19 actuaciones.

A continuación, aparece Gustavo Cabral, que contabiliza 15 encuentros como titular. El argentino y Sergi son los únicos que han compartido posición con los otros tres centrales de la plantilla.

El veterano zaguero que llegó a Vigo tras jugar en el Levante, posee el mejor coeficiente de puntos formando pareja con su compatriota Roncaglia. Ambos solo coincidieron en dos ocasiones este curso (ante el Real Madrid y el Levante), pero el Celta obtuvo cuatro puntos. Ningún otro dúo de centrales célticos ha superado los dos puntos de media por encuentro que establecieron los dos suramericanos.

Unzué, sin embargo, no ha vuelto a juntarlos en un once inicial. El entrenador navarro no tuvo claro desde el principio qué pareja le convencía más para el eje de la defensa. De hecho, en las seis primeras jornadas probó con cuatro dúos diferentes, de los cinco que lleva en todo el campeonato.

Comenzó apostando por Cabral y por Fontás, para darle la alternativa en el siguiente compromiso a Roncaglia y a Sergi. En los dos siguientes repitió con Cabral y con Fontás. Parecía que el entrenador pamplonica mezclaría entre un argentino y un catalán como guardianes del centro de la defensa, después de que permitiese la cesión del canterano David Costas al Barcelona B. El chapeleiro llegó a debutar con el primer equipo azulgrana, mientras en Balaídos no acababa de consolidarse un dúo de centrales.

En las últimas jornadas ha cobrado fuerza la pareja Roncaglia-Sergi Gómez, aunque Unzué cambió la tendencia ante el Eibar. El Celta ganó ese partido (2-0) y logró romper una racha de cinco jornadas encajando goles.

Otro dato, en los cinco encuentros que el equipo vigués dejó su portería a cero, Cabral fue uno de los centrales. Para que el argentino recupere la titularidad mañana también puede condicionar a Unzué que el más veterano de la plantilla jugó en la primera vuelta en Las Palmas. En ese caso, Roncaglia sería el perjudicado, pues parece poco probable que Sergi Gómez pierda la titularidad en estos momentos. La pareja favorita para Unzué, por el momento, es la formada por Cabral y por Sergi.