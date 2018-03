Unzué: "No tengo motivos para ser negativo"

Juan Carlos Unzué prepara el duelo del lunes contra la UD Las Palmas (Balaídos, 21 horas) con toda la plantilla, a excepción del lesionado Andreu Fontás, y pensando en que se trata de un compromiso "clave" para las aspiraciones europeas del Celta, que siguen intactas, asegura, a pesar de que los últimos tropiezos a domicilio han situado a los célticos en la undécima posición. "No tengo motivos para ser negativo", subraya Unzué en la rueda de prensa que ofreció esta mañana en A Madroa.

Europa sigue siendo la meta del Celta, "el objetivo que nos marcamos desde el principio", conviene Unzué: "Más por lo que el equipo hizo en los dos últimos años y más allá de los presupuestos. Hemos dejado bien claro que el Celta era un equipo ambicioso, pero nos hemos dado cuenta que vamos a ser más equipos en la pelea por este objetivo. El equipo ha sido, es y será ambicioso".

El conjunto vigués fue incapaz de mantener el buen ritmo de comienzos de 2018. "El mes de enero fue bueno y teníamos la ilusión de tener más continuidad en los resultados, pero esto nos viene a demostrar que no es fácil ganar", sostiene Unzué, que considera importante la cita del lunes después del tropiezo en Girona: "Nada que hagamos el lunes va a ser definitivo, pero sí estamos ante un momento importante de la Liga. Es un buen momento para volver a ganar y no tengo motivos para ser negativos. El lunes vamos a competir contra un equipo que se juega la permanencia en la categoría. Nosotros nos jugamos las opciones de Europa. Es un partido clave para ambos".

El entrenador del Celta reconoce su admiración por el técnico rival. "Siempre me ha gustado Jémez, porque es un entrenador que arriesga, que está cercano a mi idea. Me gustan mucho esos entrenadores, pero eso no quiere decir que también me gusten otros", apunta antes de hablar del duelo que espera el lunes ante el conjunto canario: "Va a ser un partido de idas y vueltas y de presionarnos los unos a los otros . Vamos a ver quién está mejor. Va a ser un partido de agresividad, de tener confianza en lo que se está haciendo, de buen posicionamiento. Tanto nuestras vueltas a portería como nuestros acompañamientos a la portería rival van a ser claves para recuperar el balón o para los repliegues".

La UD Las Palmas viaja a Vigo sin Jonathan Calleri, su máximo goleador (7 tantos). El canterano Expósito, según Unzué, puede ser la alternativa, "pues es el más parecido a las características de Calleri". Jémez, sin embargo, dispone de otras alternativas, recuerda el técnico del Celta, "en una plantilla amplia y de calidad".

Respecto a su futuro en el Celta, Juan Carlos Unzué se remite a los dos años que firmó el verano pasado. "Tengo contrato firmado con unas condiciones y en estos momentos lo que menos me preocupa es pensar en el año que viene porque la oportunidad de entrenar en Primera es tan bonita que la mejor forma de disfrutarla y agradecerlo es que la gente esté contenta, y ojalá que los resultados nos den el objetivo. No ha habido una conversación con el club en este sentido", asegura el preparador pamplonica, al que se ha relacionado de nuevo con Luis Enrique Martínez, con ofertas de importantes clubes europeos.

Ante el duelo de este domingo en el Camp Nou, entre los dos primeros clasificados de LaLiga, Unzué cree que al Celta le conviene una derrota del Atlético de Madrid, próximo rival de los célticos, puesto que dejaría a los rojiblancos sin apenas opciones de pelear por el título. "Es algo que no puedo controlar", reconoce.

Por último, el séptimo clasificado tendría que disputar tres eliminatorias previas de la Europa League en pleno verano. El entrenador del Celta resta importancia a esas circunstancias. "La séptima plaza es menos atractiva que la quinta y la sexta, pero todos diríamos que sí a la séptima y ojalá esas eliminatorias previas sea el problema del Celta el próximo verano", concluye.