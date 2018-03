Mor: "Estoy preparado y mi momento va a llegar pronto"

Emre Mor se siente satisfecho por el buen trabajo que realizó en Girona, aunque la derrota del Celta le privó de disfrutar de su primer partido completo con la camiseta celeste. El atacante turcodanés se muestra ambicioso, después de pasar las dos terceras partes de la temporada en el banquillo. Ve "cerca" su momento de ser una pieza importante en el Celta y se ve preparado. Cuenta con muchas opciones de jugar el lunes frente a la UD Las Palmas, rival ante el que se estrenó como titular, además de anotar un gol. Pero ha tenido que esperar casi media temporada para volver al once inicial. Fue el pasado martes, en Montilivi, cuando el Celta sumó su tercera derrota consecutiva a domicilio, pese a la buena actuación del internacional turco.

"De momento, me siento muy bien así. No puedo estar feliz por el partido de Girona porque perdimos. Pero en lo que respecta a mi juego, ataqué, supe defender y eso me gustó. Pero no puedo decir que esté feliz porque el Celta perdió ese partido", comentó ayer Emre Mor, que suma un gol y dos asistencias con el equipo vigués, al que llegó en agosto procedente del Borussia Dortmund, que ingresará 14 millones por su traspaso.

"Cuando uno cambia de club no sabe cuánto va a jugar. Lo importa es que ahora estoy preparado, creo que mi momento va a llegar pronto y estoy deseando jugar más", indicó Mor, que ve progresos en su adaptación: "He mejorado en defensa, pero aún se puede hacer más. A ver si puedo jugar como en los últimos partidos. Siento que he subido de nivel. Estoy jugando bien y trabajando para que llegue mi mejor versión. Espero que llegue pronto, pero me siento bien y estoy trabajando para que llegue mi mejor versión", insistió.

Tras perder en las tres últimas salidas, el Celta ha caído a la mitad de la tabla. La plantilla ha analizado la situación con Unzué, según apunta Mor: "Hablamos con el míster de la situación que vive el equipo. Es importante ganar y a ver si somos capaces de encadenar varias victorias. Lo importante es mostrar en el campo que somos capaces de clasificarnos para Europa. A ver si los objetivos se pueden cumplir".

Unzué insiste en utilizar a Mor por la izquierda, pero el turcodanés se siente más cómodo a pierna cambiada: "Prefiero jugar en la banda derecha, pero en la izquierda me siento bien y lo importante es que puedo ayudar al equipo", zanja el internacional turco.