Emre Mor: "Espero que mi mejor nivel llegue pronto"

El Celta regresó esta mañana a los entrenamientos para preparar el partido del lunes ante la UD Las Palmas (Balaídos, 21 horas), ante el que quiere resarcirse de la derrota que sufrió el martes en Girona y que ha supuesto otro paso atrás en sus aspiraciones de clasificarse para las competiciones europeas. El turcodanés Emre Mor pasó por la sala de prensa de A Madroa, donde expresó sus deseos de alcanzar cuanto antes su mejor estado de forma. En Montilivi fue el jugador más destacado, pero su actuación se vio ensombrecida por la derrota de los célticos, que siguen pendientes de la lesión muscular de Andreu Fontás, que continuará de baja en la próxima jornada de Liga. El temporal de lluvia y viento dificultó el trabajo del conjunto vigués esta mañana.

"De momento, me siento muy bien así, tengo que seguir trabajando para estar preparado para el siguiente partido. No puedo estar feliz por el partido de Girona porque perdimos. Pero en lo que respecta a mi juego, ataqué, supe defender y eso me gustó, pero no puedo decir que esté feliz porque el Celta perdió ese partido", comentó Emre Mor, que suma dos titularidades con el conjunto celeste.

"Cuando uno cambia de club no sabe cuánto va a jugar. Lo importa es que ahora estoy preparado, creo que mi momento va a llegar pronto y estoy deseando jugar más", indicó el internacional turco, que ve progresos en su adaptación al equipo vigués: "Creo que he mejorado en defensa, pero aún se puede mejorar más. A ver si puedo jugar como en los últimos partidos. Siento que he subido de nivel. Estoy jugando bien y trabajando para que llegue mi mejor versión, pero no sé si va a llegar pronto o no. Espero que sí llegue pronto, pero me siento bien y estoy trabajando para que llegue mi mejor versión", insistió.

Después de perder en las tres últimas salidas, el Celta ha caído a la mitad de la tabla. La plantilla ha analizado la situación con Unzué, según apunta Mor: "Hablamos con el míster de la situación que vive el equipo. Es importante ganar y a ver si somos capaces de encadenar varias victorias seguidas, como habíamos hecho en enero. Ahora tenemos que trabajar más y ver cuáles son nuestros objetivos reales. Lo importante es mostrar en el campo que somos capaces de clasificarnos para Europa. A ver si los objetivos se pueden cumplir, como deseamos todos".

Unzué insiste en utilizar a Mor por la banda izquierda, como alternativa a Pione Sisto. El turcodanés, sin embargo, se siente más cómodo a pierna cambiada: "Prefiero jugar en la banda derecha, pero en la izquierda me siento bien y lo importante es que puedo ayudar al equipo".