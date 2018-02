Juan Carlos Unzué: "Nos la hemos comido con patatas"

Después del resultado adverso en Montilivi, Juan Carlos Unzué aseguró que "el gol ha llegado en una jugada a balón parado y ya sabíamos que el Girona es uno de los equipos que más goles hacían de este tipo de situaciones, que mejor aprovechan estas jugadas. Nos la hemos comido con patatas".

Unzué manifestó que "en cierta manera, tuvimos el control del encuentro, llevamos la manija y llegamos al borde del área pero luego las acciones quedaban en nada, nos ha faltado el último pase. Es nuestro debe en el partido".

El entrenador del Celta indicó sobre esta semana sobrecargada de encuentros que "nosotros jugamos el sábado a mediodía contra el Eibar y tampoco hicimos tantos cambios en el once inicial. No había ventaja o desventaja para ambos equipos en ese respecto, sobre el cansancio. Sabemos de que el Girona es un equipo con mucha capacidad física en muchos de sus jugadores. No es un conjunto fácil de defender en este tipo de situaciones de estrategia, las saben explotar muy bien. Sólo podemos darles la enhorabuena, aprovecharon su oportunidad. También es un equipo que tiene un gran entrenador".

Juan Carlos Unzué fue preguntado por Emre Mor, indicando que "esta noche tuvo la actitud y el ritmo de juego para aguantar los noventa minutos. Es un chico muy joven que está creciendo como jugador. No voy a perder la paciencia con él, porque estoy convencido de que irá teniendo más nivel y efectividad en su fútbol".

También fue preguntado por el fallecimiento de Quini, un luctuoso hecho conocido durante el encuentro: "Lo primero es dar el pésame a toda su familia. Me acabo de enterar de la noticia, es muy triste. Es una pérdida muy importante para el mundo del fútbol, para el Barcelona, para el Sporting de Gijón, que es donde lo pudimos disfrutar", aseguró el entrenador del club vigués.