El Celta Zorka se despide del liderato

Veinte jornadas después de iniciarse el campeonato liguero, el Celta Zorka ha cedido la primera plaza del grupo a manos del rival de ayer en Navia. Fue un partido en donde las defensas se impusieron a los ataques y en donde el conjunto vasco supo administrar mejor el "tempo" del partido, llevándolo por donde las vascas querían.

Toda derrota tiene que dejar un mensaje y en este caso las jugadoras del equipo vigués deben darse cuenta de que en lo que resta de temporada muchos equipos van a defender en zona sabiendo los problemas que les causan. Ibaizabal no fue el típico equipo que se colocó en zona desde el principio y trató de llevarse el partido desde la racanería de un sistema defensivo que, por ejemplo, en Estados Unidos está prohibido. José María Alcántara, técnico vasco, logró desequilibrar a las jugadoras con sus constantes cambios defensivos.

Si empezaban en individual, no tardaban en cambiar a zona, y si las viguesas encontraban hueco volvían a la individual. Fueron momentos en los que las jugadoras viguesas se bloqueaban en ataque. De hecho, algunas jugadoras ponían caras de no saber cómo continuar los sistemas y no encontrar líneas de pase que culminaran en canasta. El ejemplo lo tenemos en los últimos diez minutos de juego, cuando una canasta inicial de Sarah Ogoke colocaba a las viguesas a dos puntos, 46-48. La alegría duró poco, ya que Ibaizabal respondió con una triple y durante los siguientes cuatro minutos el equipo vigués no fue capaz de anotar un solo punto, alcanzando las vascas diez puntos de ventaja, 46-56 a seis minutos para la conclusión del partido.

Pero si el bloqueo del equipo en ataque fue importante, no fue menos la ausencia del juego interior. Minata Keita fue poco a poco escapando de debajo del aro. Gracia Alonso se hacía dueña del juego interior mientras la africana jugaba lejos del aro y para el equipo vigués ese es un gran problema. Raquel Carrera trataba de cubrir esa ausencia, pero la falta de una referencia fue algo muy difícil de superar.

Tampoco estuvo especialmente acertada la dirección del equipo, a la que le costó cambiar el signo del encuentro cuando las jugadoras vascas se encontraban cómodas agotando las posesiones para encontrar tiros cómodos que pocas veces erraban.

Ibaizabal jugó un partido inteligente. Supo aprovecharse del bloqueo mental de las jugadoras viguesas, hizo ataques largos buscando que pasaran los minutos y en los instantes finales no arriesgaba el balón jugando cuatro esquinas para que el partido entrara en su recta final.

Lo importante de la derrota es no venirse abajo, sobre todo pensando que a Ibaizabal le resta un calendario muy complicado, teniendo que enfrentarse todavía a rivales como el Durán Maquinaria Ensino, Aros León o Añares Rioja. La clasificación para la fase, principal objetivo, está solamente a dos victorias, por lo que Adba Avilés y Barça deben marcarse en rojo para cumplir el primer objetivo.