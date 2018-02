Celta de Vigo | Unzué: "No habrá ninguna revolución"

El mal partido de Getafe no tendrá grandes consecuencias en el once que Juan Carlos Unzué desplegará mañana contra el Eibar en Balaídos. "Habrá algunos cambios porque en poco tiempo tenemos otro partido con el Girona, pero no habrá ninguna revolución", ha confirmado este mediodía el preparador celeste en la rueda de prensa previa al choque. Unzué ha calificado de "muy importante" el compromiso frente al conjunto armero "porque es el primero que tenemos y porque cuando vienes de una derrota sirve para cambiar dinámicas y, por suerte, el siguiente partido ha llegado muy pronto".



El entrenador de Celta ha expresado su convicción de que la falta de competitividad mostrada el pasado lunes en el Coliséum de Getafe será "una excepción" y, pese a las tres victorias obtenidas frente al Eibar esta temporada, ha reconocido que su equipo va a necesitar de "una muy buena versión" para llevarse los tres puntos.



Unzué no cree, como ha señalado el técnico rival, José Luis Mendilibar que el choque vaya a ser muy distinto de los tres jugadores previamente y ha reconocido que espera que se parezca más a los dos disputados en Ipurua, en los que el Celta fue claramente superior, que al partido de vuelta de la Copa jugado en Vigo, donde los celestes se aprovecharon de la ventaja adquirida en la ida.



El técnico céltico ha convocado para el choque a 19 futbolistas, todos los disponibles. Falta únicamente el defensa central Andreu Fontás, por lesión. Unzué, que mañana tendrá que realizar un descarte. Entre los convocados se encuentra el canterano Brais Méndez, que vuelve a la lista tras disputar los dos últimos encuentros con el filial.