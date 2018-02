Aspas: "Quiero estar el máximo tiempo en el Celta"

Iago Aspas no tiene la intención de abandonar el Celta, al menos en uno o dos años. Así lo ha asegurado el delantero moañés este mediodía tras recoger en A Madroa el premio "Estrella de Galicia" al mejor jugador del Celta en el mes de enero.

El artillero ha confirmado que tuvo una oferta de fútbol chino y que otros clubes también mostraron interés por su situación en el reciente mercado invernal de fichajes, pero ha precisado que, por ahora, no tiene intención de moverse. "Estoy muy contento aquí. Hace un año renové mi contrato por cuatro o cinco años más y ya dije entonces que era feliz y quería estar el máximo tiempo. Tenemos por delante una temporada muy ilusionante y además está el aliciente del Mundial", ha apuntado el morracense tras el entrenamiento celebrado por el Celta en la ciudad deportiva.

Aspas considera que su cláusula de rescisión, estipulada en 40 millones de euros no es accesible aunque tampoco descarta por completo la posibilidad de salir, si se diesen las condiciones adecuadas, aunque no piensa en ello. "En el fútbol uno no sabe qué va a pasar mañana y mucho menos dentro dentro de dos o tres años. De momento, me centro en mejorar partido a partido, semana a semana y en que tenemos una temporada muy ilusionante", ha destacado.

El delantero del Celta ha opinado que para el club sería "un fracaso" no entrar la próxima temporada en la UEFA Europa League, y ha subrayado en este sentido la importancia del duelo de este sábado ante el Eibar, en el que el equipo quiere revertir los malos resultados de este mes de febrero, donde solo ha sumado un punto de los últimos nueve en juego. "Si les ganamos les pasamos en la tabla", ha recordado el punta moañés, que ha coincidido con el técnico, Juan Carlos Unzué, en calificar la igualada pugna por una plaza en la UEFA como "un maratón" en el que lo más importante "es seguir ahí".