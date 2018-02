Unzué: "Hay argumentos para creer en el Celta"

El Celta afronta mañana en Getafe un importante compromiso para calibrar sus opciones europeas porque los azulones, una de las revelaciones de LaLiga, también figuran en el pelotón que persigue la sexta plaza. A pesar del tropiezo ante el Espanyol, Juan Carlos Unzué confía en sus jugadores. Habla de la dificultad que planteará el equipo de Bordalás, muy intenso y agresivo. No desvela sus planes el pamplonica en la rueda de prensa en A Madroa. Solo anuncia que prescinde de Brais Méndez, que hoy juega con el filial. Sin embargo, gente como el Tucu Hernández cuenta con posibilidades de regresar al once. Si no se produce ningún contratiempo en el entrenamiento de hoy en Balaídos, Unzué solo tendrá que realizar un descarte para este viaje a Madrid.

posibles cambios

"Lo que me están dando los jugadores con su trabajo son motivos para que realice cambios. Intentaré mantener la competitividad y la intención de hacer siempre el equipo más fuerte", apunta Unzué al analizar el estado de su plantilla.

'Tucu' Hernández

Una de las novedades en Getafe podría ser Tucu Hernández, que encadena cuatro suplencias. "Puede ser que cuente con opciones. De hecho, jugó contra el Getafe en la primera vuelta. También ante el Eibar. En ese tipo de partidos, las sensaciones son de que sus virtudes destacan más, por su capacidad física, futbolística y de jerarquía. Es una posibilidad", apunta.

Emre mor

Otra alternativa es Emre Mor, que aprovechó los minutos finales con el Espanyol. "Estoy contento con la progresión de Emre. Su mayor handicap ha sido que otros compañeros están actuando a gran nivel. El otro día nos ayudó muchísimo y fue trascendental para lograr ese segundo gol, incluso para revolucionar en cierta manera ese partido. Pero también el partido que hizo Pione me parece que es para tenerlo en cuenta. Nos dio lo que le pedimos. Espero que esa competencia no les haga impacientarse demasiado y que eleven sus rendimientos", afirma.

Confianza

A pesar de la dificultad de jugar en un Coliseum Alfonso Pérez, donde el Celta sólo sumó un triunfo y un empate en siete visitas, el preparador pamplonica se muestra optimista: "Tengo argumentos para creer en mis jugadores, que van a competir contra el mejor Getafe posible; y para ganarle, tendremos que mostrar una versión muy buena".

Getafe

No escatima elogios Unzué hacia el equipo madrileño: undécimo, con dos puntos menos que el Celta: "No creo que cambie excesivamente el Getafe. Contra el Barça ha sido un poco más agresivo y en algunas ocasiones ha marcado al hombre, pero no creo que sea tan agresivo contra nosotros. Vamos a ver un Getafe muy bien organizado, diría que uno de los mejores de la categoría, muy preparado para estar durante tiempo sin la pelota, pero también para hacerte mucho daño cuando la recupera. Los equipos de Bordalás están bien organizados, son agresivos y difíciles de batir también por la calidad de sus jugadores de medio campo hacia arriba. Es de los equipos más intensos, con el Eibar. Tiene jugadores capaces de ganar muchos duelos y de tener ese punto de agresividad futbolística más intenso que agresivo. No tengo la sensación de que el Getafe intente cerrarse atrás si se adelanta en el marcador. El resultado a favor lo defienden con las mismas armas con las que lo consiguen", proclama.

Europa

"No sé cuántos puntos serán necesarios porque todo está muy igualado. Esto va a ser una carrera de fondo, de resistencia. No me atrevo a decir qué equipo va a estar más arriba o más abajo. Veo a equipos como Girona, Getafe o Eibar compitiendo a un nivel muy alto con cualquier tipo de rival, en casa o fuera. Y eso les hace fuertes y que esta Liga esté como esté", admite el entrenador del Celta, quien aplaude que sus jugadores piensen incluso en clasificarse para la Champions: "Me encanta la ambición de los jugadores; pero, siendo realistas, es muy complicado", conviene el navarro

Aspas

El interés del Beijing Guoan por Iago Aspas también preocupa a Unzué. "Mientras haya mercados abiertos, no vamos a estar tranquilos. Por una parte, me encanta que los jugadores del Celta estén en boca de clubes importantes, señal de que están a buen nivel. Mi deseo, como el de cualquier compañero, el club o los aficionados es que nos encantaría que Iago siga aquí durante mucho tiempo, que lo podamos disfrutar y que nos podamos aprovechar de su calidad y de sus capacidades".

futuro

Las noticias sobre el posible fichaje de Luis Enrique Martínez por el Chelsea no merecen más comentarios de Unzué, que la semana pasada dijo que quería cumplir el año y medio de contrato que tiene con el Celta. "Ya dije que no voy a hablar más del tema. Fui claro de cuál era mi sensación y la de mi cuerpo técnico", zanjó.

tarjetas

De las 59 tarjetas amarillas del Celta, el 42 por ciento son por protestas o pérdidas de tiempo. Unzué no sabe cómo atajar el problema: "Lo hemos hablado, pero no es fácil que todos estén callados cuando creen que una decisión no es la acertada. Desgraciadamente, veo que no soy muy capaz de que cuando llegue el momento rebajen su tensión. En algunos casos se ha mejorado, pero es una de las cosas en las que tenemos margen de mejora", añade Unzué.