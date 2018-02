La sangría en la recta final pasa factura

Diez puntos se le han escapado al Celta en el último cuarto de hora de los partidos de Liga desde el pasado agosto. El equipo de Unzué intenta corregir esta sangría, que volvió a repetirse el domingo pasado ante el Espanyol. También el Getafe, próximo rival de los célticos, sacó provecho de la debilidad que en las rectas finales ha mostrado el Celta en siete de sus veintitrés citas en el campeonato regular. Ayer, Facundo Roncaglia apelaba incluso a medidas extradeportivas como la pérdida de tiempo para evitar que se les escapen ventajas en el marcador con el tiempo de juego casi agotado.

Dos meses llevaban los célticos sin encajar un gol decisivo en los minutos finales, desde que en diciembre se dejaron los tres puntos en Mestalla. Volvió a ocurrirles hace unos días contra el Espanyol, que en el minuto 85 de partido aprovechó un pase de cuarenta metros para Gerard Moreno. El delantero catalán sorprendió con un lanzamiento cruzado a Rubén Blanco para empatar el duelo. El Celta se dejaba así dos puntos y un puesto en la clasificación general.

"Hay que ser más inteligentes, saber que cuando queda poco tiempo para el final, y el partido está abierto, hay que saber cerrarlo. No quiero ser antideportivo, pero perdiendo tiempo, tirando la pelota fuera?o no sé. Hay que ser un poco más inteligentes o dejar de atacar y replegarse un poco más, tratar de tener la posesión del balón. Hay muchas cosas para buscar una solución. Lo sabemos y no es de ahora, sino de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que en ese momento del partido no sabemos leer cuándo decir basta, acordar que ya no se juega y decidir que ahora nos replegamos y se terminó el partido", explicaba ayer Roncaglia desde la sala de prensa de A Madroa.

El zaguero, con un amplio historial deportivo tanto en clubes como en la selección argentina, confía en que se solucione pronto un problema que el Celta mostró desde la primera jornada de Liga. La Real Sociedad se llevó los tres puntos de Balaídos con un gol de Willian José en el minuto 85.

La sangría de los célticos prosiguió en la siguiente cita del campeonato. El Betis superó a los de Unuzué gracias a un gol de Feddal en el minuto 77. De un par de puntos posibles en la clasificación, el Celta se presentó a la tercera jornada sin réditos.

Aunque el primer gran tropezón se lo llevó ante el Getafe, al que vuelve a enfrentarse el lunes en el Coliseum Alfonso Pérez (21 horas). El equipo madrileño igualó en Balaídos en el minuto 85, con un tanto de Ángel. Dos jornadas después, la situación volvía a repetirse con el Girona, que se llevó un punto de Vigo con un gol de Juampe en el minuto 86.

La sangría remitió, aunque el Celta dejó escapar un punto en Málaga y después otro en Valencia. El domingo pasado, el Espanyol le restó dos puntos a los celestes en la recta final.

Esos diez puntos que se dejaron por el camino los de Unzué les llevaría hasta la cuarta o la quinta plaza de la clasificación, igualados con el Real Madrid a 42 puntos.