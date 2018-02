Jonathan Aspas ve "muy difícil" que su hermano se marche al fútbol chino

El Beijing Guoan solo ha realizado "una toma de contacto" para conocer la predisposición de Iago Aspas a abandonar el Celta en este mes de febrero para incorporarse a la Superliga china. El hermano del delantero céltico y exjugador del equipo vigués, Jonathan Aspas, ve "muy difícil" que pueda fructificar esta operación cuando para Iago todo pasa ahora mismo por disputar el Mundial de Rusia, opción que tendría que descartar muy probablemente si se embarcase en una aventura china.

"Hablé con la empresa que lleva a Iago y me han dicho que los chinos están muy lejos de las cantidades que pedirá el Celta y mi hermano. Han sido solo contactos, pero vamos a ver si siguen por ahí", señaló Jonathan Aspas desde Italia, donde continúa en activo como futbolista tras cumplir los 36 años de edad.

El hermano de Iago, que también ejerce como representante del delantero céltico, considera muy poco viable esta operación: "Iago tiene una cláusula de 40 millones de euros y el mercado español ya se cerró. Entonces, o pagan la cláusula o el Celta no lo va a dejar marchar porque solo podría fichar como recambio a un futbolista sin ficha, que esté en paro. Va a ser muy complicado que se cierre esta operación porque además tendrían que convencer a Iago, que a las puertas del Mundial será muy difícil que acepte una oferta. Pero sabiendo las cantidades que se mueven ahí, a saber qué pasa".

Jonathan, como representante de Iago Aspas, apunta: "Mi hermano me ha dicho que el Celta no sabe nada oficialmente. Conmigo directamente no se han puesto en contacto, lo han hecho con la empresa de representación, que lleva a mil futbolistas y habrán preguntado por uno y otro. Rumores habrá muchos hasta final de mes porque los equipos buscan un goleador y no creo que vayan a pagar la cláusula de Messi o de Luis Suárez y el más asequible del mercado, ahora mismo, es Iago, por lo que seguro que su nombre sonará incluso en otros equipos".

"Iago dice que a dónde va, porque tiene contrato hasta 2022. Si es una locura de dinero y pagan la cláusula, se lo pensaría, porque para perderse un Mundial tendría que ser una locura de contrato. En su día me dijo que él quería ir al Mundial y que después, si le ofrecen uno de esos contratos locos, se lo pensaría. Pero su intención es seguir aquí, donde se encuentra muy a gusto. Además, renovó hace poco. Está claro que viendo los últimos movimientos del mercado, una cláusula de 40 millones parece poco por el nivel que ha alcanzado, pero Iago ya tiene una edad y quien hace una inversión así tendrá que ofrecer dos o tres años de contrato. Es una apuesta arriesgada. Iago dice que está tranquilo", añade su hermano Jonathan.