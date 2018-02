Unzué: "Queremos iniciar otra racha como la anterior"

Juan Carlos Unzué tiene buenas sensaciones sobre el partido de mañana frente al Espanyol, que el entrenador del Celta aborda con la idea de iniciar una nueva racha victoriosa tras la derrota sufrida en Mendizorroza. "Más que enlazar dos victorias, la importancia es, después de perder en Vitoria, iniciar otra racha al menos tan larga como la anterior", ha explicado el preparador celeste, que valora también el momento en que llega el partido frente a los de Quique Sánchez Flores. "Entramos en una fase de la Liga en la que no hay partido fácil, pero tenemos la capacidad de poderlos ganar", ha declarado.



Unzué dice tener razones para ser optimista. "Es una de las mejores semanas, por no decir la mejor, de entrenamiento que ha tenido el grupo. Se ha cerrado el mercado y todo el mundo se ha centrado para unir nuestras fuerzas y ser lo más fuertes posible. Y todo esto me hace ser optimista", ha asegurado.



El técnico pamplonés ha reconocido que el Celta volverá a necesitar de "una muy buena versión" para batir al Espanyol, del que ha desgranado algunas virtudes: "Es un equipo que se encuentra cómodo sin el baló, bien organizado y con una buena transición, aunque intuyo que también habrá momentos en que nos vaya a presionar". "El resultado del otro día seguro que les ha reforzado en su idea. Es un equipo muy complicado por dos cosas, porque está muy bien organizado y tiene una plantilla experimentada y de calidad", ha añadido.



En la conferencia previa al partido, Juan Carlos Unzué se ha mostrado categórico en su compromiso de cumplir su contrato en el Celta, saliendo así al paso de los rumores de que su destino y el de sus colaboradores ( Rafael Pol, Robert Moreno y Joaquín Valdés) podría estar el próximo curso con Luis Enrique, si éste firma por el Chelsea. "Es algo que me preocupa cero. Mi responsabilidad es con el Celta, donde todos sentimos que tenemos un reto fanástico. Bastante tengo con mi responsabilidad en el Celta. Centramos toda nuestra atención en el Celta. En estos temas no voy a hacer ninguna declaración, bastante tengo con lo que tengo y no puedo especular en estas historias ni voy a ponerles un amplificador", ha sentenciado.



Tras recuperarse Hugo Mallo de sus problemas en el pie derecho, el técnico céltico tiene a todos sus futbolistas disponibles, incluido Lucas Boyé, que ha entrado en la convocatoria y podría disponer de sus primeros minutos como celeste. Unzué ha dejado fuera de la lista a Andreu Fontás y Brais Méndez, que mañana jugará con el filial ante el Rápido de Bouzas.





