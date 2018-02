El Celta ha presentado a Stanislav Lobotka una propuesta para revisar al alza su contrato al objeto de blindar al internacional eslovaco, único de los futbolistas del plantel por quien el club ha recibido una oferta en firme (del Inter de Milán) en el pasado mercado de invierno. La gran campaña de Lobotka en su primer año en el fútbol español no ha pasado inadvertida a los grandes clubes europeos y el Celta le ha propuesto una mejora salarial más acorde a su rendimiento, según reveló ayer Felipe Miñambres, director deportivo del club, quien ayer repasó la actualidad del club en A Madroa.

El ejecutivo explicó que la propuesta presentada a los agentes de Lobotka incluye "contrapartidas" que no detalló, pero que tendrían que ver con un incremento de su cláusula de rescisión, estipulada en 35 millones de euros y una posible extensión de su actual contrato, que expira en junio de 2022.

"El Inter de Milán estaba muy interesado, pero nosotros nos remitimos a la cláusula. Nos propuso una cesión con opción de compra obligatoria a final de temporada", reveló Miñambres, que valoró la buena sintonía entre el Celta y el jugador. "Ya antes de lo del Inter hablamos con sus agentes porque pensábamos que su rendimiento debía ser recompensado y les informamos que nuestra intención era cuadrar su salario con la valía del jugador", relató. Y precisó: "Él siempre nos ha transmitido que lo importante para él es que el Celta estuviese tranquilo, que no saldría si el club no estaba conforme con la oferta. Él está contento y no quería marcharse si no era bueno para las dos partes".

Sin embargo, a la hora de evaluar la posibilidad de que algún club pagase este verano la cláusula del internacional eslovaco, el responsable de la política deportiva céltica se mostró escéptico. "En España no es fácil que la paguen aunque en Inglaterra, si algún equipo se le cruza, lo puede hacer. No hay muchos clubes que paguen fichajes por encima de 35 millones, pero esto no significa que puedas estar tranquilo", apuntó.

La revisión al alza del contrato de Lobotka es solo una de las numerosas negociaciones en curso que mantiene el Celta, que ha entablado negociaciones para la mejora salarial "de algún otro jugador" (seguramente Maxi Gómez) y prevé aprovechar el cierre del mercado para acelerar las renovaciones del amplio grupo de futbolistas que concluye contrato en junio del próximo año: Daniel Wass, Nemanja Radoja, Jonny Castro, Sergi Gómez, Gustavo Cabral y Borja Iglesias, además de Samuel Araújo, al que no se renovará, y Borja Fernández.

wass, jonny y radoja

El director deportivo del Celta expresó su "optimismo" en la mayoría de los casos, incluso en el de Jonny, cuya continuidad daba la víspera el club prácticamente por perdida. "Soy optimista con todos, con Jonny también. Creo que están contentos aquí, incluso Radoja, que ha vuelto a jugar. No sé hasta dónde van a llegar sus pretensiones, pero el Celta está dispuesto a hacer un esfuerzo por retenerlos", aseguró Miñambres.

En el caso de Wass, el ejecutivo explicó que, a petición del jugador, las conversaciones se aplazaron en enero a la espera de si llegaba alguna oferta que finalmente no se produjo. "Se paró en enero y ahora volveremos a iniciar las conversaciones. Él sabe que queremos que siga y ahora depende de que acepte lo que podemos ofrecerle", apuntó.

La situación de Jonny es similar. "Hemos quedado en volver a tratar su renovación en febrero. Si no renueva y no lo vendemos, cumplirá su contrato. No sé qué ha dicho el club, pero yo hablo con su agente y creo que estamos en la línea de poder conseguirlo", agregó Miñambres, que reconoció que las primeras exigencias del futbolista son "imposibles" de asumir, pero "poco a poco las cosas han cambiado". Sobre Radoja, mientras, Miñambres se limitó a valorar que el jugador está "más contento" tras haber recuperado la titularidad en los últimos dos partidos.

sergi, cabral y fontás

Con distinto grado de prioridad, el Celta prevé abordar la continuidad de los tres zagueros. El Celta ya ha empezado a hablar con Sergi y tiene la intención de entablar conversaciones con Gustavo Cabral y Andreu Fontás. En el caso de este último zaguero, se ha esperado por si llegaba en enero una oferta que no se llegó a concretar.

iglesias y los cedidos

Miñambres confirmó negocia también la continuidad de Borja Iglesias, cedido al Zaragoza hasta junio, y reveló que el club no se plantea renovar a Samuel Araújo, tras forzar éste su préstamo al Barcelona B el pasado verano. El director deportivo celeste valoró el rendimiento de Iglesias y David Costas en el Zaragoza y el filial azulgrana, respectivamente, consideró por debajo de las expectativas la participación de Borja Fernández con la Ponferradina y lamentó el escaso protagonismo que han tenido Álvaro Lemos y Theo Bongonda.

emre mor

A pesar de que su protagonismo en el equipo ha estado muy por debajo de las expectativas generadas con su fichaje (14 millones), Felipe Miñambres aseguró que está "contento" con el rendimiento del joven futbolista turco-danés. "Es un chico joven con gran capacidad innata de desequilibrio. No estamos preocupados con la inversión realizada. Es un gran jugador y estamos convencidos de que llegará su momento", observó. Y agregó: "Estoy seguro de que, si el Celta, lo pone en el mercado, cosa que no queremos, no vamos a tener problemas [para venderlo]".

lucas boyé

El director deportivo celeste destacó también la versatilidad de Lucas Boyé, su última adquisición, que espera dé alternativas ofensivas a Juan Carlos Unzué tras la marcha de Guidetti (Alavés) y Hjulsager (Granada). "Queremos que el entrenador tenga alternativas y Lucas puede jugar en banda izquierda, como hacía en el Torino, de media punta, o de delantero centro, como en River. Es una posibilidad más de ataque", manifestó.