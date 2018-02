El Celta aborda las renovaciones pendientes

El Celta ha esperado al cierre del mercado invernal para acelerar en la renovación de la mayoría de los futbolistas del plantel que concluyen contrato en junio del próximo año, según ha revelado este mediodía Felipe Miñambres, director técnico del club celeste, que ha comparecido en A Madroa para repasar la actualidad deportiva del club.

Miñambres ha explicado que en este mes de febrero el club reanudará las negociaciones en curso con Daniel Wass, Jonny Castro y Nemanja Radoja, proseguirá los contactos ya iniciados con Sergi Gómez y entablará conversaciones con Gustavo Cabral y Andreu Fontás, con quienes el Celta todavía no ha empezado a hablar. El responsable deportivo céltico se ha mostrado "optimista" sobre la posibilidad de que las negociaciones en curso lleguen a buen puerto.

Miñambres ha confirmado también que el club ha presentado una oferta de renovación al eslovaco Stanislav Lobotka, el único futbolista del plantel por quien se ha recibido una oferta en firme (del Inter de Milán) en enero pasado. El club la rechazó, remitiéndose a la cláusula de rescisión del centrocampista (35 millones de euros). Según ha revelado ejecutivo céltico, el club prevé también ampliar el contrato a Borja Iglesias, cedido en el Zaragoza, y no cuenta con Samuel Araújo, quién el pasado verano forzó su préstamo al Barcelona B.

En un larga comparecencia en la sala de prensa de A Madroa, Felipe Miñambres realizó una valoración "positiva" de la trayectoria del Celta en la primera vuelta del campeonato. "Está en la línea que imaginábamos, con altibajos, pero buenas expectativas de entrar en la lucha directa por Europa.Lo van a determinar los resultados, pero estamos en disposición de pelearlo, ha señalado.

Felipe Miñambres confesó, por último, ,que no está "del todo tranquilo" con la posibilidad de que algún equipo pague la cláusula de Iago Aspas, a quién se ha referido como "uno de los mejores delanteros del mundo". "Tranquilos no estamos" ha confesado. Y ha añadido: "Iago es espectacular por lo que hace cada domingo y en cualquier momento se encapricha un equipo y puede pagar su cláusula `(40 millones). No puedo pensar por él, pero para que se vaya el equipo que lo quiera tendría que pagar su cláusula y él estar de acuerdo", ha destacado.